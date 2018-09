Senadora blanca llegó tarde, criticó al Mides, se fue y en el FA le dijeron "impresentable"

Habían pasado unas dos horas desde que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado empezó a sesionar con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentes para explicar el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas cuando la senadora nacionalista Carol Aviaga ingresó a la sala. La legisladora pidió la palabra y realizó algunas preguntas y comentarios que no solo molestaron a las autoridades del gobierno sino también a legisladores oficialistas, sobre todo porque debió retirarse antes de que el ministerio pudiera responder a sus planteos.



“Estamos en rendición de cuentas en el Senado, donde la senadora Aviaga del Partido Nacional le ha faltado el respeto al Poder Ejecutivo y sus compañeros senadores. No estuvo, vino, difamo al Mides y se fue. ¡Impresentable!”, tuiteó Julio Bango, secretario nacional de Cuidados, quien estaba presente en la reunión.

Presenté mis reparos al accionar presupuestal del MIDES, a la falta de transparencia en la gestión, a la falta de humildad para reconocer los resultados ineficientes...@JulioBangoA gracias por amplificar mi participación en la Comisión Presupuesto del Senado. https://t.co/osilGrB2pY — Carol Aviaga (@CarolAviaga) September 5, 2018

En la misma línea fue el director del Instituto Nacional de la Juventud (Inju), Federico Barreto, quien afirmó que lo sucedido era una “vergüenza”.

Una senadora del @PNACIONAL llega 2 hs. tarde a la presentación, se anota para decir un montón de disparates y después se retira sin escuchar respuesta.



La @SenAviagaPrensa desprestigia a su partido, al Parlamento y a la política.



Esta vergüenza no se puede repetir. https://t.co/NvO5CuWtNt — Federico Barreto (@FedericoBarreto) September 5, 2018





Según participantes oficialistas de la sesión, la senadora no solo llegó tarde sino que estuvo unos 15 minutos y se retiró. Al ser consultada por El Observador, Aviaga afirmó que debió irse para asistir a la Comisión de Medio Ambiente del Senado que resolvió no entrar en receso como otras comisiones mientras se discute la Rendición de Cuentas porque tienen varios temas por resolver aún. “Expuse cuando pude hablar y tomar mis consideraciones a nivel general, que es lo primero que se hace, lo que pienso sobre cómo se usan los presupuestos. Expuse mis inquietudes y me tuve que ir a la (otra) comisión”, sostuvo.



Al momento de retirarse, el también nacionalista Luis Alberto Heber la excusó precisamente porque dijo que debía asistir a la reunión de Medio Ambiente. Sin embargo, esa explicación no conformó a los legisladores oficialistas, que echaron en cara lo sucedido en una sesión que recibió a otros organismos y duró más de cinco horas.

Lea también: El Frente Amplio y la oposición cada vez más lejos por la comisión que investigó ASSE



La senadora blanca achacó al Mides “el haber desarticulado y sacado respaldo a organizaciones sociales y barriales”. “Todo ese tejido social y comunitario que existía antes de que llegara (la ministra) Marina Arismendi desapareció porque eran organizaciones libertarias”, dijo a El Observador.



A su vez, la legisladora cuestionó que “70% del accionar del ministerio ha sido observador por el Tribunal de Cuentas”. Según participantes, los comentarios frenteamplistas en la sesión una vez que Aviaga ya se había retirado apuntaron a que sus acusaciones se basaban en “recortes de prensa”. La senadora aseguró haber solicitado que le remitieran las respuestas por escrito, pero dijo que no las recibió porque no existieron.



Aviaga volvió a la comisión una vez finalizada la de Medio Ambiente y estuvo presente para recibir a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura.