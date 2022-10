Senadora del FA plantea un "debate" para que Uruguay reconozca identidad de personas no binarias

La Comisión Especial sobre Derechos Humanos, Equidad y Género retomó la semana pasada la discusión sobre un proyecto de ley que pretende consagrar la "paridad" en los cargos electivos públicos. Busca garantizar, en líneas generales, que hombres y mujeres y puedan tener igualdad en el acceso a esos cargos a través de la conformación de las listas. En ese marco la presidenta de la comisión, Silvia Nane (FA) planteó una pregunta: por qué el proyecto —y la terminología en general en casos similares— habla de “sexo” y no de “género”.

La discusión le sirvió a la legisladora para abordar otros temas. En el marco de la sesión de este martes, Nane apeló a una decisión, el año pasado, del gobierno argentino de habilitar la emisión de documentos de identidad para personas no binarias. Una medida que también tomó Chile la semana pasada.

“Sé que muchas veces la normativa es reactiva" admitió la senadora en referencia a cómo funciona por lo general la gestión política en Uruguay. Nane habló allí de la "gobernanza anticipatoria", un término que hace referencia a una serie de estrategias que les permite a los gobiernos construir capacidades, en etapas tempranas, para tomar decisiones.

En el caso de la senadora, su planteo es "mirar para adelante" y "transversalizar" una serie de proyectos de ley que pongan el foco en los escenarios que, afirmó, se vienen y que serán una realidad en un futuro cercano. "De lo contrario, entiendo que el debate siempre nos queda corto, ya que estamos en función de lo que viene de atrás", advirtió.

En ese marco y consultada por El Observador, la senadora señaló su voluntad de a, corto plazo, presentar una iniciativa que permita "plantear el debate" para que se concrete una ley de este tipo y que el país habilite, eventualmente, la identidad no binaria como opción en los documentos públicos.

En Uruguay no existen estadísticas oficiales o estudios que indiquen cuántas se definen no binarias. En términos generales, así se describe a todos aquellos que no se sienten identificados con el género masculino o femenino y que construyen su identidad al margen de una lógica binaria en la que el sexo biológico coincide con la identidad de género.

Al respecto, la Intendencia de Montevideo procesa los datos de un relevamiento público cerrado a fines de agosto, realizado con el objetivo de lograr una aproximación de de la población no binaria que vive en la capital. Según la comuna la información obtenida aportará insumos para la articulación y el diseño de políticas públicas que mejorar su calidad de vida. Entre los temas incluidos en el relevamiento están la identidad y expresión de género, el uso de pronombres, la situación laboral y educación, el lugar de residencia, el acceso a servicios de salud y espacios públicos y así como eventuales casos de discriminación.

El coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia, Sergio Miranda, dijo a El Observador que unas 800 personas participaron de ese relevamiento. Una cifra que sorprendió a los responsables del estudio, que prevén tener a mediados de diciembre un "primer corte" con los resultados.

El nuevo Censo Nacional que se prevé realizar en 2023 reconocerá por otra parte la identidad de género no binaria como una opción válida para los consultados, según anunció el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social.

Que no mueran en el archivo

Para darle viabilidad a estos y otros proyectos, Nane propuso la semana pasada que la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que preside pase a funcionar en forma permanente. La senadora ratificó además que volverá a presentar un proyecto de ley —que está en Parlamento desde 2009— para recoger sucesivas observaciones que Naciones Unidas realizó sobre Uruguay y elevar la edad de matrimonio a los 18 años.

Nane mencionó otro proyecto, presentado por el Frente Amplio, que plantea tipificar el delito de tortura. La intención de otorgarle un carácter permanente a la comisión es evitar lo que sucede hoy con este tipo de iniciativas, que "van a morir al archivo".

Su planteo recibió el respaldo de sus colegas. Apeando a evitar la "muerte" de determinados proyectos la senadora Sandra Lazo (FA) pidió la discusión de una propuesta elaborada por la Bancada Bicameral Femenina que pretende consagrar un cupo mínimo de 50% para mujeres y disidencias en la grilla de espectáculos artísticos patrocinados por el Estado.

Gloria Rodríguez (PN) coincidió en la necesidad de jerarquizar a la comisión y darle su real valor. "Estamos hablando de derechos humanos", afirmó. "El trabajo, la vivienda y la alimentación son derechos humanos, y no pueden ser tratados en una comisión especial". La misma postura mostró Carmen Sanguinetti (PC): "Creo que llega un poco rezagado el planteo, pero más vale tarde que nunca", dijo.