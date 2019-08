Sendic dijo que podría escribir un libro sobre diferencias del FA pero "beneficiaría a la derecha"

El ex vicepresidente Raúl Sendic dijo ante un grupo de militantes en la inauguración del local 711 en el departamento de Rivera que podría escribir un libro "con las diferencias de la interna del Frente Amplio y los líos internos y las consecuencias del manoseo, de las cosas mal hechas y todo eso" pero que no lo hará "porque beneficiaría a la derecha" y no quiere "hacerle el favor".

En un video que publicó Telenoche y se viralizó en redes sociales, Sendic habló a los militantes sobre el Uruguay y los logros del Frente Amplio y se quejó de que la gente no lo reconoce.

"El principal elemento en el que yo creo que fallamos fue en la construcción de un relato. El poder unificar entre todos nosotros que estas son nuestras conquistas, que este es nuestro ADN y que esto es lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Y que la gente entienda. Porque lo que nos ha pasado es que hemos gobernado para los más humildes, los más pobres, los trabajadores, los estudiantes, la clase media, los pequeños productores y muchas veces como no construimos el relato y no hicimos que la gente fuera consciente de estas cosas resulta que hoy muchos de ellos que son los beneficiaros de las políticas que se instrumentaron, te dan la espalda a este proyecto y se dejan embaucar por los cantos de sirena de la prensa y la derecha de los que dicen que lo podrían hacer mejor", dijo en el video del discurso que fue recogido en el Facebook de la diputada de la 711, Susana Andrade.

En ese contexto Sendic dijo que hay que "cerrar filas" para ganar las elecciones "a pesar de las broncas". "Seguimos creyendo que el proyecto del Frente Amplio es el único proyecto que puede garantizar la felicidad y la justicia social que el Uruguay se merece", dijo y agregó que la Lista 711 va a "trabajar con fuerza" para ganar en la primera vuelta y asegurar la mayoría parlamentaria.

El ex vicepresidente dijo que en el país "no hay lugar para experiencias" y puso el ejemplo de lo que pasó en Argentina.

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue consultado por los periodistas sobre las declaraciones de Sendic en la gira que realizó este sábado por Lavalleja e ironizó: “Podría decir en tono jocoso que cuando Sendic hablé, no lo interrumpan. Pero no me corresponde inmiscuirme en temas de otros partidos”.