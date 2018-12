Sendic insiste con que Tribunal ético del FA está "flechado" y le reclamó "solidaridad" a Martínez

Mientras varios sectores del Frente Amplio buscan impedir a través de un Plenario Nacional la postulación al Parlamento en las próximas elecciones nacionales del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, y del senador Leonardo De León, la Lista 711 encabezada por esos dos dirigentes salió en las últimas horas a mostrarle los dientes a cada uno que se le pare adelante.

Luego de conocerse este lunes el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio que emitió un dictamen con críticas al accionar y los gastos del senador de De León cuando estuvo al frente de Alcoholes del Uruguay (ALUR), el líder de la Lista 711, Sendic, reaccionó este jueves contra el organismo ético, al que acusó de estar "flechado". Además el dirigente también le reprochó al precandidato frenteamplista y uno de sus antecesores en ANCAP, Daniel Martínez, las críticas hacia él y De León, y le pidió "solidaridad".

"Hemos afirmado en más de una oportunidad que las actuaciones del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio han estado flechadas a lo largo de todo este tiempo. De todas maneras eso va a consideración del Plenario del Frente", dijo Sendic en una conferencia de prensa realizada antes de un acto en un comité de base ubicado en Malvín Norte.

Ante los medios, Sendic también defendió su gestión en ANCAP y afirmó que "nunca" robó y que "las inversiones están". "Los US$ 800 millones famosos que dicen que yo me robé de ANCAP nunca me los robé. Están en inversiones, están en infraestructura; porque si eso hubiera ocurrido uno no estaría aquí parado frente a ustedes, estaría preso o estaría prófugo, como ocurre con algunos de los que han gestionado empresas públicas en América Latina", sostuvo.

Sendic advirtió sobre "deslealtades" en la interna del Frente Amplio y sostuvo que lo "usaron de chivo expiatorio". "Hay dificultades en el gobierno y son inocultables. Hay problemas y situaciones que muchas veces no tienen explicación y entonces durante mucho tiempo han generado la idea de que el problema de la corrupción en Uruguay se llama Sendic. Y ustedes saben muy bien que el problema de la corrupción en Uruguay no se llama Sendic", dijo.

Durante el acto, Sendic dijo que se lo “está usando como un cordero ofrecido a los dioses para expiar sus pecados”.

El TCP acusó a De León de “múltiples actos en perjuicio del patrimonio público”, incluyendo “defraudación”, en un fallo que se dio a conocer este lunes. Para el tribunal de ética del FA hubo 219 gastos realizados desde 2013 –cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR que son “irregulares” porque, cuando se trató de alojamiento o alimentación, debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa. En todos los restantes, agregó el tribunal, no se rindió cuentas cuando la normativa obligaba a hacerlo. El informe destaca que algunos gastos en restaurantes y estaciones de servicio pagados con la tarjeta corporativa se hicieron cuando el actual senador estaba de licencia.

El mismo organismo ya había cuestionado a Sendic por entender que había tenido "un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", que "comprometía su responsabilidad ética y política".

El cruce con Daniel Martínez

Durante la conferencia de prensa, Sendic también criticó a Martínez luego de que el precandidato afirmara en declaraciones a El Observador que ni Sendic ni De León deberían compartir con él una lista por el Frente Amplio en la próxima campaña. “Yo planteo que no tiene que estar ninguno de los dos”, dijo el intendente de Montevideo al ser consultado sobre si permitiría que en una lista que lo tuviera a él como candidato figuraran también los líderes de la Lista 711.

Esas consideraciones molestaron a Sendic. "Escuché declaraciones de Daniel Martínez. Daniel es un compañero que tiene serias chances de ser el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, como los otros compañeros, pero en particular tiene muchas chances. Hay un elemento que yo considero muy importante que es la solidaridad que debemos tener. Si va a ser candidato del FA durante muchos meses va a estar muy expuesto, va a recibir ataques importantes de la derecha y desde aquí le puedo asegurar a él que nos va a tener solidariamente a su lado en ese período. Tanto él como los otros compañeros", dijo Sendic.

"Le respondo que es linda la solidaridad. Es lindo el apoyo de los compañeros cuando estamos viviendo momentos difíciles y cuando lleguen esos momentos vamos a ser solidarios", agregó al ser repreguntado por los dichos del precandidato.