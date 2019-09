Sepa dónde ver los partidos de Uruguay con Costa Rica y Estados Unidos

La Asociación Uruguaya de Fútbol comunicará que los próximos cinco partidos amistosos de la selección se verán por streaming, a través de Antel Vera, y no descartan ceder la emisión a Canal 5 y TV Ciudad tras no recibir oferta de los canales de cable para transmitir los encuentros.

El pasado lunes se informó que la AUF no recibió ofertas de los cableoperadores para emitir los partidos de la selección del viernes con Costa Rica, el martes ante Estados Unidos, los dos de octubre con Perú y el de noviembre ante Hungría. Ante esto las dudas invadieron al ambiente futbolero. Sin embargo, los neutrales de la Asociación restaron importancia al tema y en las próximas horas comunicarán las plataformas a través de las cuales se podrá ver a Uruguay, además de que no descartan un acuerdo con los canales del estado.

“Los cables se debían presentar para emitir los partidos de la selección y no lo hicieron. Hay rumores de todo tipo sobre el tema de por qué no se presentaron, pero no me voy a hacer eco. Las reglas empresariales siempre son durísimas, no me voy a asustar. Sí se recibieron ofertas para emitir por streaming. ¿Y cuál es el peligro? Está bien, no se presentaron para emitirlo por el cable, pero tal vez eso te hace desarrollar otra forma de hacerle llegar al público los partidos de Uruguay”, dijo Pedro Bordaberry, integrante de la comisión de derechos audiovisuales de la AUF, en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

“Estamos ante una nueva oportunidad de acostumbrar a la gente a ver los partidos por otro mecanismo. El que tiene esos derechos de cable también tiene que evaluar eso. Empezás una competencia de otro tipo que es lo que se viene. Las ofertas que llegaron ayer para transmitir por streaming eran superiores de lo que se pagaba cuando yo estaba en la Asociación por los derechos para cable, lo cual te está diciendo hacia dónde va el mercado”, agregó.

Diego Battiste

El integrante de la comisión de derechos audiovisuales dijo: “Esta es una oportunidad de empezar a acostumbrar al futbolero a que diga: ‘Che, mirá que si llamás a Antel tenés a la selección’. Además, si vos contratás el cable solo mirás cuatro canales de los 70 que te ofrecen y en Netflix tenés muchas series que te sustituyen las películas. Cuando te ofrecen el cable te dan 70 u 80 canales y estás pagando por esos canales que no ves, entonces vos con esto te hacés tu propio menú. Esto no es contra los cables, pero si resulta que no se hace porque no ofertan, no es una cuestión de la AUF, y no es que estamos obligados a dárselos a los partidos (a los cables)”.

Bordaberry dijo que en las próximas horas la AUF comunicará dónde se podrán ver los partidos de Uruguay, el viernes con Costa Rica y el del martes ante Estados Unidos.

“Las posibilidades de ver a la selección son a través de Antel Vera y quizás canal 5 o TV Ciudad”.

Derechos de las Eliminatorias

Por otra parte, en la noche del miércoles se abrieron los sobres del llamado a licitación para la emisión al exterior de los nueve partidos que Uruguay jugará como local en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Tres empresas elevaron sus propuestas, a saber: MediaPro; TyC Sports y la venezolana TLT.

Las propuestas, según reveló Bordaberry en 1010 AM, “fueron mejores a las de las eliminatorias pasadas”.

Ahora el tema pasa a estudio de la comisión que Bordaberry integra junto a Eduardo Ache, Isaac Alfie y Julián Moreno, para pasar un informe a los neutrales que decidirán a qué empresa se le adjudican los referidos derechos.