Sequía goleadora en la Copa América: por qué bajó el promedio de goles y la comparación con la Euro

Por Rodrigo Almonacid, AFP

Canchas en mal estado, bajo nivel de juego y ausencia de goleadores notables... la mezcla de los tres ingredientes resultó en un cóctel explosivo: la Copa América 2021 es la de menos goles marcados por partido de las últimas tres ediciones del torneo regional.

Desde que la versión 47 del campeonato de selecciones más antiguo del mundo se inauguró el 13 de junio en Brasilia, con la victoria 3-0 de Brasil sobre Venezuela, se han festejado 46 tantos en 20 partidos. El último cotejo de la primera ronda, curiosamente, fue el de más tantos: la goleada de Argentina a Bolivia por 4-1.

Pero ni el show de Lionel Messi en Cuiabá evitó que el torneo, al cierre de la fase de grupos, tenga su peor promedio ofensivo desde Chile 2015. Hasta ahora se han marcado 2,3 goles por partido, frente a 2,5 en Brasil 2019 y 2,8 en la Copa Centenario de Estados Unidos 2016.

Promedios de goles en la fase de grupos de las últimas Copa América

Sin embargo, hay registros más opacos en el siglo XXI. En Chile 2015 fue de 2,2, en Argentina 2011 de 2,05 y en Colombia 2001 de 2,2. Perú 2004 tiene el récord anotador con 3,05.

Las cifras contrastan con las muestras ofensivas en la Eurocopa, que se desarrolla casi en simultáneo.

Mauro Pimentel / AFP Luis Suárez en la Copa América

La primera fase del torneo europeo dejó un registro de 2,6 festejos por juego y en los ocho encuentros de octavos se marcaron 29 tantos, el 63% de los cantados en toda la ronda de grupos de la Copa América 2021.

Las razones del retroceso goleador en Sudamérica son variopintas, según expertos consultados por la AFP.

"Muy malas" canchas

Los técnicos de Argentina, Brasil o Chile se unieron a las críticas de Messi y Neymar sobre el estado de algunas gramas, especialmente la del estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, que ha albergado cinco cotejos. Algunos las consideraron un riesgo de lesiones y un golpe al espectáculo.

Edinson Cavani

"Quien quiere crear (juego), no lo logra", dijo el seleccionador brasileño, Tite. "La fluidez de las jugadas se perjudica. En vez de hacer un toque, hay que hacer dos, tres".

Los huecos o el barro contrastan con los tapetes en los que se juega la Eurocopa.

Para André Galvao, periodista deportivo de la cadena brasileña SBT, el "muy mal estado" de algunos campos se debe a la transferencia de sede de última hora.

Brasil recibió la Copa a dos semanas del pitazo inicial tras las bajas de Argentina y Colombia. Los mejores campos están reservados para el campeonato brasileño, que se juega a la par del torneo continental, y algunos estados se opusieron a recibir la Copa América por las embestidas de la pandemia.

"No se pudieron escoger los mejores estadios", explica Galvao.

Neymar, figura en Brasil

Pero el exinternacional colombiano Adolfo 'Tren' Valencia, mundialista en Estados Unidos-1994, considera un tema secundario las condiciones del campo.

"Lo de las canchas es lo de menos. A uno anteriormente le tocó jugar en potreros, en canchas buenas y malas. Eso va también en el carácter del jugador, en la actitud", sostiene.

Poca intensidad y sin 'killers'

El exdelantero de Bayern Múnich y del Atlético de Madrid asegura que la falta de goles puede atribuirse a planteamientos defensivos y a la pérdida de terreno de los '10'.

"Quitar el volante 10 también le genera dificultades al delantero. No es lo mismo cuando uno tiene un pasador, ahora es con carrilero y uno no sabe si ellos van a poner el balón al primer palo, al segundo o al centro. La efectividad se ha perdido, los delanteros casi no están haciendo goles", señala.

De los 46 tantos anotados en lo que va de la Copa América 2021, sólo once fueron marcados por centrodelanteros. Apenas el uruguayo Edinson Cavani y el chileno Eduardo Vargas han marcado más de una vez.

Messi celebra uno de sus goles

Colombia, Perú y Venezuela han sentido la ausencia de sus goleadores históricos Falcao García, Paolo Guerrero y Salomón Rondón, respectivamente, por problemas físicos.

"Realmente no estamos teniendo artilleros de ese nivel. Cavani (con dos goles en la selección uruguaya), Sergio Agüero, Lautaro Martínez no se están destacando", afirma Galvao.

La tabla de goleadores en la Eurocopa la encabezan 'killers' auténticos: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Patrik Schick.

"Se marcan muchos goles sobre la hora porque siguen corriendo y buscando sin parar. Eso, aquí, no nos resulta tan pronunciado", escribió el comentarista Jorge Barraza en el diario ecuatoriano El Universo.

Para Galvao no todo está perdido. Tras dejar atrás la fase de grupos, en la que sólo dos de los diez equipos quedaron eliminados, el formato mata-mata de los cuartos de final, que arrancarán el viernes, se vislumbra como una revancha.

"La calidad del nivel va a aumentar ahora", confía.

Goleadores de la Copa América 2021:

Con 3 goles:

Lionel Messi (ARG)

Con 2 goles:

Eduardo Vargas (CHI)

Angel Romero (PAR)

Neymar (BRA)

André Carrillo (PER)

Ayrton Preciado (ECU)

Alejandro Gómez (ARG)

Edinson Cavani (URU)

Erwin Saavedra (BOL)

Con 1 gol:

Luis Suárez (URU)

Lautaro Martínez (ARG)

Guido Rodríguez (ARG)

Ben Brereton (CHI)

Alex Sandro (BRA)

Eder Militao (BRA)

Casemiro (BRA)

Roberto Firmino (BRA)

Everton Ribeiro (BRA)

Richarlison (BRA)

Marquinhos (BRA)

Gabigol (BRA)

Edwin Cardona (COL)

Luis Díaz (COL)

Miguel Borja (COL)

Alejandro Romero Gamarra (PAR)

Braian Samudio (PAR)

Miguel Almirón (PAR)

Edson Castillo (VEN)

Ronald Hernández (VEN)

Angel Mena (ECU)

Gonzalo Plata (ECU)

Gianluca Lapadula (PER)

Sergio Peña (PER)

