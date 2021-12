Serrat anunció su retiro y su último show en Uruguay

Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios. Cerca de los 78 años, el músico español anunció este miércoles su decisión de retirarse, un hecho que será celebrado con una gira final, que lo traerá a Montevideo en 2022 para su última presentación en vivo en el país.

La gira se llamará El vicio de cantar, y llevará al autor de Mediterráneo por el mundo durante buena parte del próximo año. El tour comenzará el próximo abril en Nueva York y terminará en su ciudad natal, Barcelona, en diciembre.

El cantautor contó al diario español El País sus motivaciones para tomar la decisión del retiro luego de 65 años de trayectoria: "el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias".

"Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", agregó Serrat.

El cantautor anunció que la gira será un repaso por su carrera y pasará por distintos lugares de América Latina, incluyendo Uruguay, según anunció la productora AM, que en los próximos días develará la fecha de la despedida del ilustre artista catalán.