Sharon Stone abrió un perfil en una app de citas y la bloquearon

Resulta difícil encontrar el amor cuando uno es estrella de cine: Sharon Stone reveló haber sido bloqueada en una aplicación de citas porque sus usuarios creían que su perfil era falso.

"Me anoté en el sitio de encuentros Bumble y cerraron mi cuenta. Algunos usuarios señalaron que por supuesto no se trataba de mí", escribió en su cuenta de la red Twitter la actriz estadounidense en la noche del domingo al lunes.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝