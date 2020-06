Shows sin público: La Triple Nelson y un recital vía streaming inédito para Uruguay

La Triple Nelson está a punto de dar un show en un formato que hasta ahora, es inédito en Uruguay. Con la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus aún en pie, y con los locales de espectáculos cerrados desde hace tres meses, los artistas uruguayos se volcaron en un principio a las presentaciones vía redes sociales. Los vivos en Instagram, Facebook y YouTube fueron moneda corriente en las primeras semanas de la pandemia. Ahora, la banda da un paso más y se presentará sobre el escenario de la Sala del Museo, en un espectáculo que se emitirá por streaming, y en el que el público pagará una entrada, a medio camino entre un programa en sistema Pay per view, y un show de los de toda la vida.

Llega a casa es el nombre que la banda le da a este show, que tendrá lugar este viernes 19 de junio a las 22 horas, y que podrá verse a través de la plataforma Recitales App, que debuta con este espectáculo. Una hora antes, la banda hará una previa en la que charlarán con la audiencia y les adelantarán parte de lo que verán. El concierto estará separado en tres segmentos, y tendrá todos los ingredientes de las presentaciones habituales del grupo, pero también algunas peculiaridades, dada la ausencia de público. Las entradas cuestan $ 535 y se venden a través de Redtickets.

La Triple Nelson había empezado el 2020 con varios proyectos y espectáculos en su agenda, pero la llegada de la pandemia trastocó todo y los obligó a reinventarse. Su vocalista y guitarrista, Christian Cary, comenzó el 14 de marzo, el día siguiente al decreto de la emergencia, una serie de presentaciones a través de sus redes sociales, los Live antivirales, que tuvieron 19 ediciones hasta que Cary tuvo que enfocarse en la preparación de este espectáculo con la banda. Los primeros 16 fueron gratuitos, y los tres últimos, permitiendo a quien lo deseara realizar una colaboración económica.

“Mal o bien entendieron que así como una persona vive de su trabajo, sea en un supermercado, un limpiador o un abogado, nosotros trabajamos de lo nuestro y no podemos porque están cerradas todas las salas donde nosotros solíamos tocar. Con decirte más, el 3 de junio tendríamos que haber tocado en el Sodre, presentando nuestro nuevo disco. Y no solo no tocamos, sino que aún estamos en proceso de hacer ese disco, por la falta de dinero provocada por el corte de los shows”, dijo Cary en diálogo con El Observador.

Otro antecedente fue la grabación de un video de la canción Billete, con los integrantes de la banda tocando desde sus casas.

Pero nada como lo que van a realizar el 19. El baterista Rafael Ugo anticipó: “Es una nueva experiencia, el otro día en el ensayo estábamos viendo cosas que uno no piensa, como que entre tema y tema tenés el aplauso del público y eso en este show no va a estar, entonces tuvimos que ver que hacemos entre temas para que no queden huecos. Y el show, más allá de que no hay gente, tiene luces, escenografía, queríamos que fuera power. Tenemos mucha expectativa”, comentó.

Por otra parte, tuvieron que trabajar un guion, para que el director de cámaras sepa a quién tiene que filmar al inicio de cada tema, por ejemplo.

Cinco cámaras HD, iluminador, sonidista, todo un equipo acompañando la presentación. De hecho, la banda lo toma como un espectáculo habitual. Solo que tiene la particularidad de que serán los primeros en actuar en este formato. Serán los encargados de poner el pie en el agua y comprobar la temperatura para que el resto se tire.

El Pilsen Rock también

Tanto algunas salas públicas como festivales privados tienen en sus ideas de cara a la reactivación de los shows realizar experiencias similares vía streaming. Los que ya lo han anunciado son los festivales Cosquín Rock, que tendrá lugar el 8 y 9 de agosto, y el regreso del Pilsen Rock, que será el 18 de julio, y cuya recaudación estará destinada al colectivo Uruguay es música. Ambos eventos cobrarán una entrada que permitirá acceder a los sitios de streaming donde se emitirán.

Cary asegura que van a "dejar todo”, y que más allá del riesgo que saben que están tomando, de la inquietud que pueda generar y de los “¿están locos? ¿Qué quieren inventar?” de los colegas, “hay un equipo que si no trabaja no tiene nada que llevar a su casa para comer, entonces de alguna forma se le busca la vuelta para reactivar, ya que todavía no se permite hacer shows". "No va a ser algo igual a tocar con público, ya lo sabemos, pero a partir de eso nos planteamos una postura arriba del escenario para extrañar lo menos posible al público”, dijo el guitarrista y cantante de la banda.

Ugo, por su parte, imagina que aunque este formato tiene como origen una situación particular, puede dejar una alternativa planteada a futuro. “Se puede seguir utilizando porque lo que tiene de bueno es que te pueden ver de cualquier lado, de cualquier parte del mundo. Ahora solo lo estamos haciendo para esto, pero cuando vuelvan los shows se puede aplicar para que gente de otros lados puedan ver uno, por ejemplo, en el Solís. A veces de las crisis o de los problemas surgen estas nuevas posibilidades”, consideró.

De todas formas, ambos músicos comentaron que ven como necesario el reinicio de las actividades musicales.

“Como viene la cosa creo que es hora de empezar a abrir los teatros, o al menos, abrir de alguna forma los shows. Que la música y la cultura empiecen a tener su reapertura, al menos para empezar a moverse. Porque si abren los shoppings y las iglesias, donde también se congrega un montón de gente y no los teatros, personalmente me crea un poco de ruido”, dijo Ugo, mientras que Cary complementó: “Hay un montón de gente que está sin trabajar, no solo los músicos. Y si la gente no trabaja, no hay ingresos, y si no hay ingresos se empieza a volver loca, y si se vuelven locos pueden pasar cosas raras. Lo mejor es reactivar. Sobre todo pensando en las bandas que necesitan ir a tocar a los bares, los que tienen una situación más urgente”.

El último disco

Aunque en el show vía streaming no habrá adelantos, La Triple Nelson está en pleno proceso de trabajo de un nuevo disco. El plan original para 2020 era el de lanzar tres álbumes, pero el coronavirus hundió ese proyecto, ya que apenas está grabado uno, que se hizo entre diciembre de 2019 y febrero de este año. “El disco lo grabamos entre el 26 y el 29 de diciembre de 2019. El 30 nació el segundo hijo de Rafa. Fue increíble. Y yo grabé las voces en febrero. Terminé eso, íbamos a entrar a mezclar, y arrancó la pandemia. Y se cortó el proceso. Nosotros lo que hacemos muchas veces es sacar plata con los shows, para tener ese backup para grabar un disco o hacer una gira, y en este caso se cortó en seco”, explicó Cary.

Como alternativa, para terminar los procesos de mezcla, masterizado y edición, la banda recurrió al financiamiento colectivo (también conocido como crowdfunding) en el que el público aporta dinero a cambio de recompensas, que van desde una copia del disco hasta remeras, entradas para shows, y una visita a un ensayo del grupo.

“Es una gran manera de avanzar, ya tenemos dos temas mezclados y prontos para lanzar, gracias a los aportes que llegaron por el crowdfunding”, dijo Cary. La banda está muy conforme con el material grabado, y aunque los otros álbumes han quedado postergados, esperan poder mostrar pronto estas novedades, que componen un disco “no tan rockero, más amable, de canciones”, en palabras de los músicos.

Cary agregó que si bien el disco saldrá tanto en formato físico (incluso evalúan la opción del vinilo) como en digital, estiman que será "el último disco" físico de la banda.