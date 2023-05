"Si cuento todo estamos al horno": Scaloni dio una clase sobre cómo preparó la final del Mundo

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó para la FIFA una "Masterclass" sobre cómo preparó la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, cinco meses atrás.

El partido terminó 3-3 y el combinado albiceleste levantó la copa del Mundo tras ganar 4-2 por penales.

Durante la entrevista, Scaloni aclaró: "Lo minimizo, porque si cuento todo estamos al horno", mientras observaba un papel con los números de los futbolistas dispuestos en la cancha: "Es mi fea letra, pero me gusta escribirlo así claro con los números", expresó.

Luego expresó: "Nosotros teníamos claro, desde el momento que nos tocó jugar con Francia después de haber pasado a Marruecos, que Di María iba a jugar a la izquierda, lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y eso fue la clave porque no dimos ventaja a nadie de que lo sepan. Hoy en día se sabe todo y a lo mejor podía ser contraproducente".

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

El saludo del técnico a Di María

Contó luego la jugada del gol de Ángel Di María a los 36 minutos, el segundo de su equipo: "Siempre Julián (Álvarez) estaba pendiente del volante central, dejando un poco más libre y en esa jugada fue clave porque fue una pelota de Nahuel a Alexis, que estaba centrado, casi sin mirar lo ve a Leo de espaldas, Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel del otro lado libre, que era lo que más o menos buscábamos, que él no tenga la neceisad de bajar a defender con Dembelé; primero porque no es lo suyo, su característica, y segundo que tenía que estar fresco para atacar continuamente a Koundé".

"Fue un poco la imagen de lo que queríamos, estar agazapado cuando ellos la tenían, que era lo que se había planteado, y si la recuperábamos, terminar por el lado de Di María", señaló el entrenador argentino.

AFP

Los líderes del triunfo, Scaloni y Messi

También dio detalles de cómo hicieron para marcar a Kylian Mbappé, el autor de los tres goles franceses: "La idea siempre fue que cuando reciba él tenga 1 o 2 jugadores cerca, al final a estos jugadores no tenés que darles un metro. La idea es que él no reciba de frente, una vez que recibe y te encara ya es diferente. Por más rápido que sea un jugador, cuando está de espalda ahí tiene que estar presionado, no hay que darle respiro porque tiene que girar y a partir de ahí... Pero recibió muy pocas veces de frente y las que recibió nos hizo daño".

Scaloni agregó que "las explicaciones iban variando en base a los partidos, pero grosso modo esto es una buena señal de lo que pensábamos que podía ser este partido y no siempre pensar que la pelota la podíamos tener nosotros. Al final, el fútbol forma parte de varias fases y una es cuando la tenés y otra cuando no la tenés".

Por último, el entrevistador le consulta si quiere llevarse una copia y el técnico dijo: "No, la tengo clarísima".