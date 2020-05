Si el gobierno lo requiere se podrá instalar laboratorio en Rivera en 48 horas

La posibilidad de que la situación en la frontera seca se descontrole es la principal preocupación de las autoridades del gobierno y de los científicos que los asesoran, al punto que –según el director del Institut Pasteur (IP), Carlos Batthyány– “hace días que no duermen” por el problema “extremadamente complejo” con Brasil.

Durante una recorrida con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, por los laboratorios de investigación del instituto, Batthyány dijo que el “riesgo” de que la situación que se vive por estas horas en Rivera se repita en Quaraí –limítrofe con Artigas– era “alto” y planteó que si el gobierno lo requiere la Universidad de la República y el instituto podrán instalar un “laboratorio portátil” de análisis de los test PCR (que se realizan mediante hisopados) en la frontera para aumentar la capacidad de diagnóstico y evitar que la curva de contagios por coronavirus se dispare, saturando el sistema de salud.

Hasta el momento, cada vez que apareció un brote, las autoridades lograron testear, identificar los casos de contacto, mantenerlos en cuarentena y “apagarlo”, pero el científico teme que en esta ocasión no se pueda lograr si hay demoras en los diagnósticos y sus análisis.

“Hay que hacer el control por virología molecular, montar un laboratorio que lleve esas capacidades diagnósticas a la zona, porque es la única forma que Uruguay tiene de poder manejar esa frontera enorme que tiene con Brasil, un país que está segundo en el mundo con más de 330 mil contagios”, expresó.

Presidencia

Batthyány bromeó en conferencia de prensa con que si se lo permitían, Gonzalo Moratorio –el investigador del IP que lidera el laboratorio de virología molecular de la Facultad de Ciencias– estaba dispuesto a “manejar un ómnibus” que se transforme en un “laboratorio portátil” donde fuere necesario.

Más allá de la broma de su jefe, Moratorio explicó luego a El Observador que la posibilidad de instalar un laboratorio móvil existe y dijo que les llevaría unas 48 horas poder hacerlo, aunque son las autoridades quienes deben definirlo.

"Nosotros y la Universidad de la República estamos a disposición para montar un laboratorio de esta red de laboratorios públicos que permitan hacer diagnóstico por PCR, porque no tiene sentido hacer los test rápidos que ven la respuesta inmunológica, porque no permiten ver el caso de control y los contagios", agregó Batthyány.

El fin de semana, ya se instaló en Rivera un equipo de detección PCR para acelerar la obtención de los resultados (unos 60 por día), pero los científicos visualizan que se necesitan más, dado que en Salto –la referencia en la región– tienen capacidad para procesar hasta 100 muestras diarias, y el equipo de Tacuarembó aún no está procesando porque el sistema aún no está lo suficientemente controlado. También se está montando un laboratorio de diagnóstico y análisis en la sede de Rocha del CURE.

En la recorrida, Batthyány, Moratorio y Pilar Moreno (otra de las líderes de investigación en virología molecular) mostraron a Alfie la técnica de PCR en tiempo real, que permite identificar si una muestra es positiva (una curva se amplifica) o negativa (una línea se mantiene recta).

El director de la OPP aprovechó la ocasión para transmitirles una inquietud que tenía preocupado al gobierno. Les contó que en la mañana del sábado –un día que calificó como “mortal” para el Poder Ejecutivo, dado que desde temprano supieron que había un brote en Rivera– el científico Rafael Radi (bioquímico y coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario de Presidencia) había visto que en uno de los casos positivos de Rivera la curva se había amplificado 114 veces en la máquina, lo que lo “asustó” dada la cantidad y lo hizo pensar en que era más “virulento” que el hallado en Montevideo, algo que luego repitió el presidente Lacalle Pou.

Moratorio le contestó que “era común” que ocurriera y Moreno le acotó que ya habían tenido algunos casos, sin que significara un cambio. “Ahora estoy un poco más tranquilo, el sábado de mañana no saben lo que fue, mortal”, afirmó Alfie.

Presidencia

Un rato antes, Gregorio Iraola, el líder del laboratorio de genómica microbiana, el lugar donde analizan las cepas del virus y su potencialidad, le había explicado que si tuvieran las muestras de Rivera podían estudiarlo.

Como virólogo, Moratorio aprovechó la visita para darle una recomendación a Alfie. Le dijo que era importante entender que por más que haya diferencia de cepas circulando, esas diferencias no se pueden atribuir a que unas son más “virulentas” que otras solamente leyendo su información genética porque “los virus mutan naturalmente”.

“La manera de ver que una cepa es más virulenta que otra es agarrando esa estirpe viral en un ambiente controlado de bioseguridad que todavía no existe en Uruguay, pero será construido en Salto, y probar en un modelo animal o tejido de células que esa cepa comparada con la anterior replica más rápido”, señaló.

El diálogo derivó en los pool de testeos, y Alfie les contó que el gobierno había descartado esta estrategia para Rivera, debido a la alta prevalencia del virus en la zona. Según los investigadores, esta opción es recomendable cuando la cifra de tests realizados sobre positivos se ubica en 1%. En Rivera, de los 60 testeos del lunes, 18 fueron positivos (un 30%) pero de los 57 del martes, solo 1 dio positivo (1,75%).

Alfie también contó que el laboratorio AtGen, les aseguró que le daba “muy bien” un pool de 4 muestras y Moratorio retrucó que en su laboratorio les estaba dando “excelente” de a 8, siempre que supieran la prevalencia. “Hay datos para evaluar y mostrar”, dijo antes de señalar que las estrategias de pooleo requerían tiempo de innovación y desarrollo para que las reacciones no pierdan “sensibilidad” ni den falsos negativos, lo que sería “muy malo”.

“Hace un mes estamos trabajando en eso, por eso esperamos para salir dentro de poco”, agregó el científico. El MSP estudia utilizar los pool de testeos para diagnosticar coronavirus en los escolares

AFP

Más allá de las discusiones científicas, la conversación dio para bromas y Moratorio agradeció que Peñarol –con Alfie como tesorero– había perdido el tricampeonato en 2019 y le contó que en el laboratorio suyo eran casi todos hinchas de Nacional, para disgusto del director de la OPP.

¿Cómo funcionan los pool de testeos? Cuando llega una muestra de un paciente sospechoso de covid-19, se le extrae una parte para ser analizada. Y así con otras muestras. Esas partes se juntan y se convierten en una sola que se lleva a estudio. Si el test da negativo quiere decir que ninguna de esas personas están infectadas de coronavirus. Si da positivo significa que al menos uno de los pacientes tiene el virus.

Desde el 13 de marzo, cuando el presidente Luis Lacalle Pou declaró la emergencia nacional sanitaria ante los primeros casos positivos del virus, los investigadores abandonaron sus proyectos y se concentraron en estudiar las características del SARS-CoV-2 para buscar soluciones para el país.

Los científicos de la institución, que trabajan en conjunto con la Universidad de la República, son quienes desarrollaron buena parte de los kits de diagnóstico que se utilizan actualmente para detectar el virus en los pacientes, y están terminando de producir 500 mil test serológicos, que permitirán determinar la presencia de anticuerpos, de los cuales 180 mil serán exportados a Argentina (100 mil) y a Paraguay (80 mil).

De acuerdo con los datos manejados por la OPP, casi un tercio de las 38.000 muestras de hisopados analizadas en Uruguay fueron a través de las redes armadas por el Pasteur. Los científicos están terminando de producir unos 50.000 más que, al igual que los serológicos, fueron financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur.

Presupuesto en ciencia

El director de la OPP, Isaac Alfie, fue consultado acerca de la posibilidad de incrementar el presupuesto que el gobierno nacional destina a ciencia y tecnología. El jerarca dijo que siempre es un tema “prioritario” pero los recursos disponibles están acotados porque las necesidades “son infinitas y los recursos escasos”.



“Los investigadores saben que no se pasa de 0 a 100 en un año ni en dos. Es un proceso y en el proceso de planificación tiene que venir creciendo la ciencia y tecnología. Si uno mira mucho para atrás va a ver que período a período independientemente de quien esté en el gobierno han venido subiendo. ¿Que son insuficientes? Sí, seguramente son insuficientes. Si uno mira los países más desarrollados, incluso los que se desarrollaron, claramente estamos muy abajo, ahora pretender siendo realistas llegar a determinado nivel de inversión en ciencia y tecnología de una no va a ser posible, hay que darle tiempo. Capaz que hasta es tirar el dinero, porque no hay capacidad de respuesta de la ciencia y tecnología”, expresó.