Siete recomendaciones de series y películas para ver este fin de semana

Chavela

Su tono es inconfundible. Con la voz quebrada, con el sentimiento punteando cada vibración de sus cuerdas vocales, la cantante mexicana Chavela Vargas dejó un legado musical incalculable que se sigue replicando año a año. A partir de las versiones de clásicos populares de la música de su país, este documental dirigido por el dúo Catherine Gund y Daresha Kyi y que toma su apodo como título repasa su vida a través de archivos y entrevistas y sin demasiados recursos innovadores, pero es tal la potencia de la voz de esta mujer que no se precisa nada más. “Chavela rompió todos los moldes de lo que era la música ranchera mexicana, y la sintetizó en lo que de verdad era: el canto del alma”, dice una de las fuentes de este documental, y no se podría estar más de acuerdo. Está disponible en Netflix.

1917

Fue una de las animadoras de la última ceremonia de los Oscar y, antes de que la avalancha de premios fuera para Parásitos, tenía todos los números para ser la gran ganadora de aquella noche. Sin embargo, y más allá de triunfos y derrotas, 1917 fue una de las películas importantes de la primera parte del año, esa que todavía no conocía ninguna pandemia y que reservaba los tapabocas para las salas de cirugía de los hospitales. Dirigida por el británico Sam Mendes (Belleza americana, 007 Skyfall), la película se ambienta en el año del título y en una de las trincheras de la primera guerra mundial, el primer gran conflicto de escala global que sacudió la civilización en el comienzo del siglo XX. A través del recurso de la toma continua o plano secuencia, Mendes sigue los pasos de dos soldados rasos de la infantería británica, que deben atravesar la tierra de nadie para prevenir a otro batallón de una emboscada de los alemanes. Tensa, visualmente deslumbrante y con un trabajo de cámara excepcional, 1917 quizá sea una película que se disfruta mucho más en cines, pero si no pudo hacerlo, está disponible para alquilar en la plataforma de NS Now.

Tiburón

La película que creó el concepto moderno del blockbuster o “taquillazo” cumple, en 2020, 45 años. Y no hay mejor manera de celebrar el aniversario que aprovechando que Netflix volvió a subirla a su catálogo, porque la historia del escualo gigante que atemoriza a la pequeña localidad costera de Amity Island sigue siendo una de las mejores de la extensa y genial filmografía de Steven Spielberg, que la filmó cuando era apenas un veinteañero. Estrenada en 1975, Tiburón dio pie a varias secuelas que no le llegaron ni a la aleta trasera, así que más vale evitarlas y volver a tomar contacto con la aventura del Jefe Brody, con el oceanógrafo de Richard Dreyfuss y, claro, con el temible monstruo marino que marcó la infancia de niños y adolescentes de la época y que sigue siendo tan genial como antes. Disponible en Netflix.

El juego de la fortuna

Esta es una película de béisbol, deporte ajeno para los uruguayos si los hay. La buena noticia, además de que está protagonizada por un impecable Brad Pitt, es que no es necesario conocer ni entender la disciplina para disfrutar de la historia. Porque este es un relato centrado en los dirigentes, y en particular en el director deportivo de los Oakland Athletics, un equipo de media tabla que gracias a las matemáticas, a las estadísticas y a los jugadores que otros equipos no quieren, se convierten en la sensación del torneo. Está basada en hechos reales, y lo importante es que, aunque sea una película deportiva, hay muy poco deporte y mucha gente hablando en escritorios, oficinas y estadios vacíos. Y con eso le alcanza para ser una historia cautivante y dinámica, que se disfruta aunque no se tenga idea de qué es un pitcher, un strike o una bola curva. Disponible en Netflix.

Godfather of Harlem

Bumpy Johnson era el dueño no oficial de Harlem, uno de los barrios más célebres de Nueva York. En ese rincón al norte de Manhattan controlaba todo lo vinculado a las actividades criminales. Hasta que terminó en prisión. Luego de una estadía de diez años en la cárcel, Bumpy vuelve a su barrio y se encuentra con que la mafia italiana se ha adueñado de todos sus viejos negocios sucios. Johnson volverá al ruedo y se enfrentará con uno de los cinco grandes clanes mafiosos de la ciudad para recuperar el barrio, y tendrá entre sus aliados a una figura en ascenso dentro de la comunidad, un predicador islámico llamado Malcolm X. Ambientada en la década de 1960, y basada en una historia real, esta serie, que ya tiene confirmada una segunda temporada, ostenta un elenco de lujo, entre ellos Forest Whitaker (El último rey de Escocia, El mayordomo de la Casa Blanca), Vincent D’Onofrio, Giancarlo Esposito (Gus Fring en Breaking Bad), y algunos actores de largo recorrido en historias mafiosas, como Chazz Palmintieri y Paul Sorvino. Con ese respaldo, la serie relata una historia sobre un criminal que al mismo tiempo intenta redimirse ante los suyos y adaptarse a un mundo que cambia. Disponible en la app de Fox y en los servicios de streaming de los cables locales, para quienes tengan el pack prémium de Fox.

The man in the high castle

¿Se imagina si los Aliados hubieran perdido la segunda guerra mundial? Esa es la premisa de esta serie, basada en el libro de Philip K. Dick (su hija es una de las productoras) que es un clásico de la ciencia ficción y de la historia alternativa. Ambientada en la década de 1960, en un Estados Unidos derrotado y dividido entre los japoneses y los alemanes, la historia comienza cuando un grupo de personas a lo largo del país empiezan a descubrir una serie de películas que muestran un mundo donde el Eje perdió la guerra. Así empieza la cacería para encontrar al hombre del castillo, el presunto autor de esos materiales, disparando una trama de espionaje, política y rebelión, que terminó hace algunos meses luego de cuatro temporadas. Disponible en Amazon Prime Video.

High Maintenance

Un dealer de porro, una bicicleta, una ciudad y cientos de historias conectadas por la marihuana. Esa era la premisa de una serie web que, en 2012, causó sensación y que en 2016 logró saltar a la pantalla de HBO. En esa señal, la serie elevó su nivel y puso a sus dos creadores, Ben Sinclair y Katja Blichfeld, al frente de un proyecto que tiene hoy ya cuatro temporadas y que es una de las joyitas ocultas de la plataforma. Como se mencionó, la premisa es simple al extremo: The Guy (El tipo) es un vendedor de marihuana que recorre Nueva York en su bici y que trata de cumplir con todos sus clientes en tiempo y forma. High Maintenance no se enfoca específicamente en este dealer –que, de paso, es el tipo más amable y canchero del planeta– sino que se aboca a una o dos historias de sus clientes por capítulos. Esto quiere decir que sus rostros nunca se repiten pero, eventualmente, pueden llegar a cruzarse. Y allí radica la belleza de esta producción que solo parece tener buenas intenciones: que en el variopinto, multifacético y diverso fresco que pinta de Nueva York, queda más que claro que todas las historias, hasta las más pequeñas, son importantes. Disponible en HBO GO y plataformas de televisión por cable que tengan el servicio.