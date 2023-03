Silicon Valley Bank: claves para entender el auge, caída, quiebra y rescate de la Reserva Federal

El jueves 10 de marzo en la mañana, muchos directores financieros de grupos tecnológicos empezaron a intercambiar mensajes incesantes sobre si era correcto mantener su dinero en el Silicon Valley Bank. El banco había vendido US$ 20.000 millones en valores para hacer frente a una fuerte caída de los depósitos. Y eso no pasó desapercibido en los inversores que comenzaron a dudar sobre su fortaleza. La reacción fue rápida: se quitaron de encima sus acciones, eliminando US$ 10.000 millones. El golpe se sintió y el valor de mercado del banco, que antes había estado en US$ 44.000 millones quedó por debajo de los US$ 7.000.

Eso generó más movimientos y los clientes empezaron a retirar sus depósitos rápidamente. El viernes por la mañana el Silicon Valley Bank estaba en quiebra. En un solo día los clientes solicitaron retiros por US$ 42.000 millones, una cuarta parte de los depósitos totales del banco, que no podría hacerle frente a los egresos pedidos. Allí, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, regulador bancario que garantiza depósitos de hasta US$ 250.000, se dirigió hasta la sede del banco, lo declaró insolvente y tomó el control. La corrida fue tan frenética que las bóvedas del banco quedaron vacías, con un saldo negativo de caja de US$ 1 billón. La quiebra del banco en apenas dos días dejó de boca abierta a la comunidad de empresas tecnológicas que ahora enfrentan serias incertidumbres sobre el destino de sus cuentas bancarias y transacciones comerciales. Es que el Silicon Valley Bank prestaba servicios bancarios al 50% de las empresas tecnológicas. Además era una suerte de sostén para emprendedores, gestionando sus finanzas personales. La corrida bancaria lo hizo derrumbarse, pero los problemas habían comenzado un par de años atrás. El banco vivió su momento de gloria en 2021 y allí sus depósitos aumentaron 86% acompañando el auge del sector tecnológico. Con una avalancha de dinero llegado desde ese sector su liquidez creció. AFP Silicon Valley Bank En busca de rentabilidad en una época de tasas muy bajas, el banco incrementó sus inversiones en una cartera de US$ 120.000 millones de títulos públicos de alta calificación, de los cuales US$ 91.000 millones correspondían a bonos hipotecarios a tasa fija con un interés promedio de apenas 1,64%. Aunque ligeramente superiores a los escasos rendimientos que podría obtener de la deuda pública a corto plazo, las inversiones bloqueaban el efectivo durante más de una década y lo exponían a pérdidas si las tasas de interés subían rápidamente. Cuando las tasas subieron bruscamente el año pasado, el valor de la cartera cayó en US$ 15.000 millones, una cantidad casi igual al capital total del Silicon Valley Bank. Si se veía obligado a vender alguno de los bonos, correría el riesgo de declararse técnicamente insolvente. Los depósitos del banco arrastraban cuatro trimestres consecutivos cayendo a medida que las acciones tecnológicas se desplomaban desde su récord durante la pandemia. En febrero y marzo lo hicieron más rápido de lo esperado. Entonces, el equipo financiero decidió liquidar casi toda la cartera de valores “disponibles para la venta” del banco y reinvertir los ingresos en activos a más corto plazo que devengaran tasas de interés más altas y mejoraran la presión sobre su rentabilidad. La venta se transformó en un golpe de US$ 1.800 millones, ya que el valor de los títulos había bajado desde el momento en que el banco los había comparado, por la suba de las tasas de interés. Además, el Silicon Valley Bank intentó hacerse de liquidez con otras acciones que tampoco tuvieron resultado. Y llegó el jueves 10 de marzo. En solo 36 horas el Silicon Valley Bank, que había pasado años de gloria, colapsó y quebró. El fin de semana, autoridades financieras de Estados Unidos anunciaron un plan de rescate que asegurara que los depositantes del banco en quiebra Silicon Valley Bank (SVB) recuperaran "totalmente" sus fondos y que los contribuyentes estadounidenses no paguen por el descalabro. "Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero desde el lunes 13 de marzo", dijeron en un comunicado conjunto el Departamento del Tesoro, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Reserva Federal, luego de varios días en los que han luchado por evitar un efecto en cadena sobre otras instituciones financieras. “Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de los EE UU mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario. Este paso garantizará que el sistema bancario de los EE UU continúe desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos y brindar acceso al crédito a los hogares y las empresas de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y sostenible, señaló el comunicado oficial. Finalmente, la Junta de la Reserva Federal anunció que pondrá fondos adicionales a disposición de las instituciones de depósito elegibles para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes. “El sistema bancario de EE UU se mantiene resistente y sobre una base sólida, en gran parte debido a las reformas que se realizaron después de la crisis financiera que aseguraron mejores salvaguardas para la industria bancaria. Esas reformas combinadas con las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso de tomar las medidas necesarias para garantizar que los ahorros de los depositantes permanezcan seguros”, dijo el texto. Con información de El Cronista y AFP