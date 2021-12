Silva respaldó a directora de Secundaria: "Entendimos cual era la situación"

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, defendio el accionar del organismo tras ratificarle la confianza a la directora de Secundaria, Jennifer Cherro, que tenía acreditado en su CV un posgrado que no existía. "Cuando recibimos sus explicaciones entendimos cuál era la situación porque para nosotros era muy importante escuchar a las personas porque a veces lo que pasa en nuestro país y en todos lados es que mucha gente juzga o toma decisiones sin escuchar a los involucrados", dijo en entrevista este jueves con Sport 890.

Cherro decía que tenía un posgrado en comunicación organizacional realizado en la exLicenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom) que nunca existió, según informó La Diaria. La jerarca reconoció que lo que había realizado era un curso de educación permanente y, tras el diálogo con el medio, la referencia al posgrado fue borrada de su CV institucional.

Silva sostuvo que Cherro les explicó que, si bien no había hecho un posgrado, el curso de educación permanente en comunicación organizacional que había hecho estaba dirigido solo a egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. "Hubo una denominación que no fue correcta porque no era un posgrado pero sí era un curso de educación superior que se realizó. No es que la profesora haya puesto ´realicé tal formación´ y no la hizo. La hizo y lo aprobó con 11/12. Seguramente la identificación así como estaba en la página web no estaba con el nomenclátor que tiene la Facultad actualmente", agregó

"En ese momento se ofreció como un curso de posgrados, según nos informó, era solo para egresados y ella lo realizó. En su currículum estaba identificado como un posgrado. Aparentemente se averiguó que ese posgrado con esa denominación no se había realizado y ahí se generó esa falta de sintonía entre lo que ella decía en la página web y lo que efectivamente aconteció", añadió Silva.

El pasado jueves el Codicen emitió un comunicado donde le ratificó la confianza a Cherro. "Precisada la identificación de la formación de la Prof. Jenifer Cherro en la UDELAR hace 19 años luego de obtenido su título de grado, en sesión de 15 de diciembre de 2021 el Consejo Directivo Central de la ANEP recibió la información directamente de la Prof. Cherro. Dicha profesional luego de egresar de Ciencias de la Comunicación obtuvo formación superior en ´Comunicación Organizacional´ la que fuera aprobada con la calificación de 11 (SSMB), todo lo cual figura en el certificado que exhibió", reza el comunicado difundido por Montevideo Portal.

El comunicado agrega que Cherro "explicitó las circunstancias en que dicha formación fuera ofrecida en el año 2002 a partir de la concurrencia de una egresada con formación en el extranjero y como un curso de postgrado o curso para graduados o egresados". "A su vez, no obra en conocimiento de la Administración documentación oficial o presentada por la involucrada, en donde se haya establecido el contar o poseer un ´Título´ de Postgrado", señala.

El comunicado concluye en el que el Codicen le "ratifica la confianza" en Cherro para la dirección general de Educación Secundaria, "a partir de que la misma cuenta con la formación específica en educación, siendo egresada del Instituto de Profesores Artigas con el titulo de Profesora de Educación Media - Especialidad Literatura, lo que fuera considerado al momento de designarla".