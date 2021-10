Silveira Negocios Rurales vendió Braford, Limousin, Limangus y Angus

El 11° remate conjunto de las cabañas El Gavilán, de Guzmán y Magdalena Vergara; El Charco, de Juan O. Godiño; y Don Juan, de Juan Diego Vieira terminó con bueno resultados, destacaron desde el escritorio Silveira Negocios Rurales, que se encargó de vender los reproductores que tuvieron como precio máximo US$ 2.900.

La venta se hizo con un gran marco de público, informaron a El Observador desde la firma.

Los Limangus de El Charco promediarion US$ 2.900 y los Limousin, de la misma cabaña, US$ 2.500. Por su parte, los Angus de Don Juan se valorizaron en US$ 2.890 y los vientres Braford de El Gavilán a US$ 710, de promedio.

Varios clientes operaron en el Local Conventos, ubicado en Melo, y otros de forma virtual a través de SilveiraTV.

La oferta se dispersó para San José, Rocha, Rivera, Treinta y Tres, Paysandú y Cerro Largo.

Promedios de la venta.