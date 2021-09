Sindicato de Acodike ocupa la empresa desde la madrugada en protesta al despido de tres trabajadores

La empresa Acodike del barrio Conciliación (Montevideo) está siendo ocupada desde la madrugada de este lunes por 13 afiliados al sindicato que reclaman por el despido de otros tres trabajadores.

"Hay 13 trabajadores que están ocupando, 22 del turno matutino que trabajan en producción y su puesto de trabajo no les permite trabajar, 46 que tampoco pueden en otros sectores, 10 en el frente de carga que no pueden, 41 de empresas fleteras que están a la espera de cargar y de hacer traslados", dijo a El Observador María Carmen Ferreira, abogada de la empresa. "Entre los que están trabajando hay gente que está afiliada y hay gente que quiere trabajar y no está pudiendo", explicó.

El gremio se concentró en dos "lugares estratégicos" de la compañía, resumió la abogada. Por un lado, algunos ocupan el tablero de control, zona desde donde se maneja la operativa de Acodike, mientras que otros se concentran en un sector donde se coloca el peso de los envases para darle funcionamiento al sistema. "Impiden a todo el resto desempeñar su tarea", añadió.

Con la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, la empresa evaluó en las últimas horas cambiar la causal de "notoria mala conducta", que le fue atribuida al empleado despedido, y abonarle una indemnización "para no perjudicarlo". Sin embargo, la posibilidad de revertir la decisión no fue algo que haya estado sobre la mesa: "No estábamos dispuestos a analizar ninguna fórmula que implicara el reintegro del trabajador".

Los trabajadores en protesta aguardan por una respuesta formal de Acodike, luego de haber planteado que se sentaría a conversar sobre la propuesta del ministerio y con el fin de levantar el conflicto.

"Antes de que contestáramos ocuparon, lo cual agrava la flexibilidad que podía tener la empresa para tomar determinadas medidas", expresó Ferreira.

"Le entregamos al ministerio y al sindicato toda la información, pero resolvimos tachar los nombres de los testigos para preservar su identidad. (...) Si la justicia lo pide, los vamos a entregar", agregó.