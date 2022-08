Sindicato de bomberos dijo que el incendio en Punta Shopping "se pudo haber contenido de otra forma"

El incendio de este fin de semana en el Punta Shopping de Maldonado requirió que la Dirección Nacional de Bomberos convocara a personal de diversos destacamentos del país. Esto conllevó a que en localidades como Aiguá, San Carlos (Maldonado), Santa Teresa, Castillos (Rocha) o Parque del Plata (Canelones) quedaran sin servicios de emergencia.

“Si hubiese ocurrido algún incidente en ese radio, la respuesta no hubiera sido la misma que si estuviera allí la situación como debería estar”, dijo a El Observador la presidente de la Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU), Lina Álvarez.

La gremialista admitió que en Punta del Este se contaba con poco personal previo al incendio que comenzó el sábado en el local de Tienda Inglesa. De esta manera, afirmó que si la división de bomberos hubiera contado con mayor personal disponible para que concurriera “en primera línea, en el primer llamado”, “seguramente se hubiera podido contener de otra forma la emergencia” en el centro comercial del principal balneario.

Al respecto, el delegado de bomberos en el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), John Seballe, expresó que en Punta del Este se contaba con cuatro bomberos de guardia cuando tendría que haber habido 10 o 15. “Se termina perdiendo un shopping entero y quedando 2.000 familias sin trabajo como consecuencia de la falta de personal. De haber habido más personal combatiendo ese incendio, no llegaba a haber las pérdidas que hubo”, manifestó a El Observador.

Denuncia de bomberos ante la OIT

Esta situación ya había sido advertida por los bomberos.

El viernes pasado, un día antes de que comenzara el incendio, ABU presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el Estado uruguayo por falta de personal, recarga horaria y declaración de insalubridad.

Según argumentó el gremio, existe una “violación de los convenios internacionales en lo que respecta a la recarga horaria”.

“La denuncia tiene un año de respuesta; la OIT tiene que estudiarla y comunicarse con el Estado para ver si es real lo que nosotros anunciamos”, indicó Álvarez.

Así, lo que reclaman es que los funcionarios de bomberos están haciendo entre ocho y 18 horas semanales por encima de las 48 que establece la reglamentación internacional.

“Si bien el Ministerio del Interior sacó por orden ministerial el tema de las 48 horas, es solo para policías, no bomberos, debido a la falta de personal que tenemos. No hay ingresos desde hace varios años y seguimos abriendo destacamentos, pero si no hay ingresos vamos a seguir resintiendo. Tenemos destacamentos en el interior que entran dos o tres funcionarios de guardia cuando la reglamentación establece cinco mínimo”, expresó la presidente del sindicato.

Álvarez contó que el gremio había adelantado que se iba a tomar esta medida “ya que desde febrero”, cuando asumió la nueva directiva, se venía solicitando entrevistas a las autoridades ministeriales y a Presidencia “para poner en conocimiento la situación que está pasando el personal de bomberos”. No obstante, en estos meses no han tenido respuesta.

Por ello, la denuncia ante la OIT fue “el último paso” que la Alianza de Bomberos debía dar, precisó.

Por su parte, Seballe señaló que los bomberos pertenecientes al Sifpom acompañan la denuncia realizada ante la OIT.

Asimismo, a la denuncia ante el ente internacional se le suma también un pedido de informes dirigido a las autoridades nacionales “respecto a cómo está la flota” en todo el país. Según Álvarez, la flota de la Dirección Nacional de Bomberos tiene “más de 40 años”, no ha podido ser reparada o está “fuera de servicio por falta de repuesto” ya que son unidades que se recibieron como donación, por lo que los repuestos también deben llegar desde el exterior. “Todo eso también va sumándose y va resintiendo el servicio”, sentenció.