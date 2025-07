Salen Vinicius, Alexander-Arnold y Bellinghan e ingresan Modric, a quien le dio la cinta Valverde, Dani Ceballo y Mbappé.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Federico Valverde #8 of Real Madrid C.F. looks on during the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Real Madrid CF and Borussia Dortmund at MetLife Stadium on July 05, 2025 in East Rutherford, New Jerse

Fede Valverde en Real Madrid vs Borussia Dortmund por el Mundial de Clubes

AFP