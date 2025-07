Tuvo la más clara PSG con una gran subida de Achraf Hakimi y asistencia al área, pero Khvicha Kvaratskhelia definió muy cerrado y se perdió el 1-0.

Paris Saint-Germain's Moroccan defender #02 Achraf Hakimi runs with the ball during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5

Achraf Hakimi

AFP