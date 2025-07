Semifinales del Mundial de Clubes: a qué hora juegan los partidos del sábado con Federico Valverde en Real Madrid vs Borussia Dortmund y PSG vs Bayern

Enfrente, Bayern llega con argumentos para plantarles cara tras su convincente victoria 4-2 frente al Flamengo. En un partido parejo, los bávaros exhibieron una gran intensidad defensiva y una envidiable eficacia ilustrada por su delantero inglés Harry Kane, autor de un doblete lleno de clase.

¿Mbappé o Gonzalo? Real Madrid y Borussia Dortmund buscarán el último boleto para las semifinales el sábado, a las 17:00, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.

Real Madrid's Spanish forward #30 Gonzalo Garcia (R) hugs Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (L) during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between Spain's Real Madrid and Italy's Juventus at the Hard Rock Stadium in Miami on J

Fede Valverde es levantado por Gonzalo García, el juvenil goleador de Real Madrid

Foto: AFP