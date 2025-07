Intendente electo de Cerro Largo afirmó que están excedidos en funcionarios y que pedirá por el uso del casco

En el período pasado Morel fue electo como alcalde del municipio de Río Branco y quiere repetir la experiencia de pedir el uso del casco.

“Le voy a pedir al pueblo de Melo que aquí se use el casco. Debemos sentir el orgullo de usar el casco, porque solo nos va a hacer bien”, añadió el futuro intendente.

“Si en la ciudad que me tocó gobernar se usó el casco y quedó demostrado que en el 85% de los siniestros de motocicletas que tuvimos no hubo mayor consecuencia producto del uso del casco, ¿cómo no voy a ser alguien que se embandere en decir ‘quiero que utilicen el casco’?”, sentenció.