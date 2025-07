García afirmó que la izquierda "se arrodilla al imperio" por voluntad de gobierno de cambiar ley de derribos

La ministra de Defensa Sandra Lazo dijo en entrevista con El Observador que le manifestaron a Estados Unidos la voluntad de modificar esta normativa . Antes, el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz había afirmado que la ley americana impedía al gobierno de EE.UU a vender armamento a Uruguay porque la ley de derribo en vigencia no cumple con los estándares internacionales.

ESPACIO AÉREO Díaz dijo que hay que cambiar "ley de derribo" por no cumplir "estándares internacionales" y García apuntó contra la izquierda

Cambiar llamada ley de derribos a pedido de EEUU como anuncia ministra Lazo es nunca visto!. Que el Comando Sur (!!) denunciado de las peores cosas por la Izquierda legisle y nos diga qué acepta y qué no de nuestras leyes es permitir que EEUU tenga poder de veto sobre UY. (1/3) — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 5, 2025

"¡Cambiar llamada ley de derribos a pedido de EE.UU como anuncia ministra Lazo es nunca visto! Que el Comando Sur denunciado de las peores cosas por la Izquierda legisle y nos diga qué acepta y qué no de nuestras leyes es permitir que EEUU tenga poder de veto sobre Uruguay", agregó el senador blanco.

Según García, "pintaban '¡yankees go home!'", pero "ahora la izquierda les permite vetar nuestra leyes", afirmó el dirigente opositor en su cuenta personal de X (exTwitter).

El nacionalista también afirmó que esta ley es clave en el combate al narcotráfico. "No tendremos recurso clave contra narcos: el derribo. Regalados a que nuestro cielo sea su ruta oficial de paso: aquí no podrán ser derribados. (En) Brasil sí, (en) Uruguay no. ¿Qué país usarán", se preguntó y sentenció que en caso de que se concrete un cambio "aplauden los narcos".