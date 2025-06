"Colectora de votos" y "fortalecidos": opiniones divididas en dirigentes blancos tras elecciones de Directorio

Uno de los primeros en opinar fue el senador Sergio Botana, quien aseguró que, en líneas generales no quedó "feliz" con la jornada.

El dirigente manifestó que no le gustó que se postergara "una vez más" la discusión y el análisis de la situación del partido "y del tiempo electoral" .

Luego, Botana habló particularmente de las elecciones y crítico que "antes" siempre se movían con una "regla de juego", el que gana, gana y "ahora fuimos a eso de las colectoras de votos".

"Si alguien quiere votar a un candidato, a una lista de candidatos, va y vota a esa lista, no a electoras de votos en una interna partidaria, la verdad que eso no me gustó", dijo y añadió que le molestó lo del "voto firmado".

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva se refirió a lo "bueno" de la jornada y destacó que el "liderazgo" de Luis Lacalle Pou se demostró.

"El partido tiene un liderazgo fuerte y tiene una conducción compartimentada. El resultado de la elección así lo indica, y por sumatoria electoral salió electo Álvaro Delgado", señaló.

Consultado por los abucheos al nuevo presidente del Directorio, respondió que Partido Nacional es un colectivo "muy hormonal" y que ahora deben "salir de la caja, salir del dirigente y escuchar al pueblo blanco".

"A los blancos hay que decirle que la conducción es muy compartimentada y eso nos da garantías de que cada uno de nosotros va a poder tener el partido que quiere, porque el partido no es de nadie", manifestó.

Sobre la necesidad de realizar una autocrítica tras las elecciones del 2024, aseguró que estos procesos "se tienen que dar con amor y franqueza", pero "se tienen que dar".

Además, sostuvo que está "cansado" de no poder hablar de lo que ocurrió durante las elecciones. "Ojalá todo el mundo pueda decir lo que me dicen a mí por WhatsApp, por teléfono", dijo y aseguró que existe en el partido una especie de "cancelación unitaria".

"El Partido Nacional votó muy bien en octubre, votó muy bien en mayo y votó muy mal en noviembre. Punto y aparte, el que no lo quiera ver, es ciego", afirmó.

Otra de las figuras nacionalista que opinó fue la senadora Graciela Bianchi, quien aseguró que el partido salió "fortalecido" y con un gran "equilibro" en el Directorio.

"Acá todos los sectores vamos a tener que trabajar en coordinación. La convención no terminó con un mal ambiente ni nada, en absoluto, excepciones siempre hay", sostuvo.

Finalmente, opinó de los abucheos a Delgado y dijo que ella no los escuchó. "Algunos se levantaron, pero muy poco", aseveró la senadora blanca.