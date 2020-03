Sindicato mundial de futbolistas pide reprogramar partidos de las Eliminatorias por coronavirus

En la NBA le recomendaron a los jugadores evitar saludos, no firmar autógrafos ni sacarse fotos con los aficionados. El Gran Premio de Fórmula Uno de Baréin se correrá sin público. Los tenistas recibieron instrucciones de no repartir toallas, cintas para la cabeza o camisetas usadas, que en ocasiones se dan a los aficionados como recuerdo. Asimismo, no se podrán estrechar las manos en la pista y los niños voluntarios recibirán guantes y no tocarán las toallas ni las bebidas de los jugadores durante los partidos. Grecia prohibió eventos deportivos durante dos semanas. La Serie A del fútbol italiano se juega a puertas cerradas. La Bundesliga se ve acorralada y este domingo el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, solicitó la cancelación de todos los eventos que reúnan a más de un millar de personas en su país, ante la multiplicación de casos de infección por el nuevo coronavirus. Y la Liga de Campeones asiática fue suspendida este domingo en su zona más occidental. El deporte sufre las consecuencias del coronavirus y se ve acorralado.

El virus aún no llegó a Uruguay pero sí a la región. Los brotes que surgieron en varios países sudamericanos generan duda ante el inminente inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

FIFA no se expresó oficialmente, pero el qué sí elevó la voz en las últimas horas fue el Sindicato Mundial de Futbolistas (Fifpro)

El sindicato solicitó mediante una nota en su página web “responsabilidad” y la reprogramación de fechas internacionales de los partidos de clasificación de la Copa Mundial de Catar 2022”.

¿Esto indica que se pueden postergar los partidos de la selección uruguaya previstos para los días 26 y 31 de marzo ante Chile y Ecuador respectivamente? Hasta el momento no hay cambios y ninguna federación sudamericana fue informada al respecto. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol informaron a Referí que no existe información sobre esa posibilidad. Pero la alarma está encendida. Ahora es el Sindicato mundial de jugadores el que plantea reprogramar los partidos.

En su página web la Fifpro se manifestó “preocupada por la seguridad de los jugadores que pueden estar expuestos al coronavirus (COVID-19) y el peligro de que el fútbol actúe como medio para propagar enfermedades”.

En la nota expresan que “los jugadores se han puesto en contacto con nuestros sindicatos miembros para solicitar asistencia por temor a que se les haga jugar en entornos de alto riesgo".

El coronavirus es una realidad internacional que afecta a todos, en algunos países más que en otros, magnificados por los eventos que se desarrollan actualmente en la región del fútbol asiático, donde se han pospuesto las ligas nacionales de Corea y Japón, algo que Fifpro agradeció.

"Del mismo modo, nos complace ver que se han reprogramado varios partidos que debían jugarse la próxima semana en la Liga de Campeones de la AFC. Ahora estamos mirando más allá de los partidos de la Liga de Campeones de la AFC de la próxima semana, en estrecha cooperación con la AFC, para encontrar soluciones apropiadas a más largo plazo. Nuestras conversaciones con varias partes interesadas del fútbol también se centran en la reprogramación de fechas internacionales, como los partidos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año y la Copa Mundial de la FIFA 2022. Si bien entendemos los inconvenientes que esto causa en todo el mundo, el brote de COVID-19 es más grande que el fútbol, y aplaudimos la disposición de los organizadores de la competición para tomar medidas firmes en este delicado período. Mientras el coronavirus continúa propagándose, con nuevos casos que surgen todos los días, pedimos a todos los interesados del fútbol que actúen de manera responsable”, concluyó diciendo la nota de la gremial.

Por lo pronto, los brasileños ya anunciaron que todos sus jugadores convocados para los partidos de las Eliminatorias ante Bolivia y Perú, serán sometidos a estudios a fin de detectar posibles casos de coronavirus.

"Sabemos que los jugadores llegarán de distintos países. Tomaremos las medidas necesarias para preservar el bienestar de los jugadores y la comisión técnica", dijo el coordinador de la selección, el exjugador Juninho Paulista.

Pedido de los italianos

El presidente de la gremial de jugadores del fútbol italiano, el exfutbolista Damiano Tommasi, solicitó la inmediata suspensión de las ligas de fútbol de ese país debido al gran brote de coronavirus que se vive por esas tierras.

Este domingo, la gremial emitió un comunicado en el que expresa textualmente:

"El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, de acuerdo con la solicitud del presidente de la AIC, Damiano Tommasi, solicitó la suspensión inmediata de las ligas de fútbol: 'No tiene sentido en este momento poner en peligro la salud de futbolistas, árbitros, técnicos y seguidores que seguramente se reunirán para ver los partidos, solo para no suspender temporalmente el fútbol y afectar los intereses que giran en torno a él'.

Esta mañana de domingo, el ministro recibió una carta del presidente Tommasi, que también envió a todos los líderes del país y del fútbol, ​​pidiéndole que detenga la Serie A.

Spadafora dijo: 'Estoy de acuerdo con las declaraciones de Tommasi y me uno a su solicitud. No tiene sentido en este momento, ya que pedimos grandes sacrificios a los ciudadanos para evitar la propagación del contagio, poner en riesgo la salud de los jugadores, árbitros, técnicos, fanáticos que seguramente se reunirán para mirar los juegos, solo para no suspender temporalmente fútbol y afectan los intereses que giran en torno a él. Otras Federaciones han optado sabiamente por una parada durante los próximos días. Creo que es el deber del presidente de la Federazione Italiana de Gioco Calcio (FIGC), Gravina, un momento de reflexión, sin esperar el primer caso de contagio, antes asumir esta gran responsabilidad'.

Otros deportes

NBA

La NBA envió una nota a sus 30 franquicias con una serie de recomendaciones para que los jugadores eviten contagiarse del coronavirus, incluido el consejo de no hacer palmadas con los aficionados, reportó ESPN este lunes.

De acuerdo con la cadena, que obtuvo una copia del documento, la NBA aconseja a los jugadores que choquen los puños con los aficionados, en lugar de la palma de la mano, y eviten tomar objetos como bolígrafos, pelotas o camisetas que los seguidores suelen ofrecerles para que les firmen autógrafos.

Tenis

A unos días del inicio del torneo de Indian Wells (California), la ATP y la WTA anunciaron el sábado una serie de medidas dirigidas a prevenir posibles contagios del coronavirus en el mundo del tenis.

Los tenistas recibieron instrucciones de no repartir toallas, cintas para la cabeza o camisetas usadas que en ocasiones se dan a los aficionados como recuerdo. Asimismo, no se podrán estrechar las manos en la pista y los niños voluntarios recibirán guantes y no tocarán las toallas ni las bebidas de los jugadores durante los partidos.

Fórmula Uno

El Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, previsto el 22 de marzo, se correrá sin presencia de público debido a la "propagación continua del nuevo coronavirus en el mundo", anunciaron este domingo los organizadores locales de la competición.

"Organizar un acontecimiento deportivo mayor, abierto al público y que permite a que miles de viajeros internacionales y aficionados locales interactúen estrechamente no es lo mejor en este momento", explicó Bahrain International Circuit, organizador del evento, en un comunicado.

Hockey

El Mundial femenino de hockey sobre hielo, que debía disputarse del 31 de marzo al 10 de abril en Canadá, fue cancelado debido a la epidemia del nuevo coronavirus, anunció el sábado la Federación Internacional de este deporte (IIHF), después de "la recomendación de expertos en salud pública".

"Con gran pesar tenemos que tomar esta medida", declaró el presidente de la IIHF, René Fasel, en un comunicado.

Atletismo

El maratón de Barcelona, previsto el 15 de marzo con 17.000 corredores inscritos, entre ellos muchos extranjeros, fue aplazado al 25 de octubre debido a la epidemia de coronavirus, señaló el ayuntamiento en un comunicado este sábado.

"Nos hemos visto obligados a aplazar el evento para continuar trabajando sobre el COVID-19 conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la OMS con respecto a los eventos mayores", señaló en un comunicado el consejo municipal de la capital catalana.

Otro tanto ocurrió con el Maratón de París que fue aplazado hasta el mes de octubre.

Rugby

El duelo del Torneo de las Seis Naciones de rugby entre Italia e Inglaterra, previsto en Roma el 14 de marzo, fue aplazado a una fecha por determinar.

Es el segundo partido de esta competición que es aplazado, después del que estaba previsto para este sábado 7 de marzo en Dublín entre Irlanda e Italia.

Ciclismo

La Unión Ciclista Internacional (UCI), confrontada a la vulnerabilidad de este deporte frente a los virus, decretó una serie de medidas a tomar a partir del pasado miércoles por los organizadores de la París-Niza, sobre todo, la toma de medidas "para aumentar la distancia entre el público y los corredores, en las zonas de salida y de meta en particular". Los médicos de una decena de equipos europeos, preocupados por su personal, se declararon partidarios de anular todas las carreras.