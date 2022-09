"Son los costes de la huelga": Abdala sobre los impactos negativos del paro en los trabajadores

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se refirió a las razones que fundamentan el paro general por 24 horas y sobre el calificativo de "paro por las dudas" con el que el ministro de Trabajo describió la medida. El sindicalista fue consultado también sobre los impactos del paro en la población más vulnerable: por ejemplo, los trabajadores que se pierden un jornal, quienes tienen dificultades para trasladarse al trabajo y las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos.

"Siempre es opinable eso. Soy muy respetuoso al respecto, pero son, en último término, los costes de la huelga", sostuvo este jueves en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

"Cuando tú hacés una acción de huelga, no importa si es de 15 minutos de 24 horas, se te está descontando el salario y si lo habláramos en los términos de la lógica de la sociedad estás invirtiendo para conquistar cosas que luego quedan. No habría salario vacacional, aguinaldo, ley de ocho horas, un conjunto de conquistas sociales asociadas al trabajo que han tenido que ver siempre con procesos de lucha y también con administraciones que han tenido la sensibilidad de escuchar esos reclamos", explicó.

El presidente de la central señaló que "esta acción fue propuesta ni bien salidos de la movilización del 7 de julio". "Se debatió en todos los gremios. La gente tiene sus formas de participar en el encuadramiento sindical cuando se toma la decisión", recordó.

"No es un paro por las dudas"

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había criticado la medida y la había calificado de "paro por las dudas". El secretario de estado dijo que "la recuperación salarial está en proceso" y que el paro "es muy injusto".

"No es un paro por las dudas", respondió Abdala. "Objetivamente hay un proyecto de reforma, que nosotros establecemos en nuestro estudio, no es de la seguridad social. Es una reforma jubilatoria que no aborda los problemas centrales que originan esta reforma, como la financiación", alegó.

"Además, objetivamente, para contingentes importantes de los trabajadores reduce derechos: aumenta la edad de jubilarse y reduce las formas de cálculo de la jubilación”, añadió.

"Nunca le voy a pedir a un ministro de trabajo, sea del gobierno que sea, que esté de acuerdo con un paro general del movimiento sindical, pero realmente razones objetivas hay de sobra", dijo el presidente del PIT-CNT.

Abdala señaló que el producto bruto interno (PBI) "ya alcanzó los niveles prepandemia (del año 2019)". "Estimaciones oficiales dicen que además a fin de este año el PBI va a haber crecido un 2.7%, es decir que habrá superado los niveles prepandemia", continuó.

"No obstante esto, el salario, o la parte de la riqueza que va para reproducir la capacidad de trabajo y que se refleja en un salario, no solamente no acompañó el crecimiento económico, sino que se deterioró".

Abdala dijo que el paro general es "un llamado de atención a la necesidad" de que el fenómeno post-pandemia "pueda ser acompañado con políticas públicas que no dejen a la mano invisible del mercado que resuelva estas cuestiones, sino que expresamente vinculen políticas activas de empleo, políticas de distribución de la riqueza, políticas de protección social".