Sospechas de irregularidades en el Sucive abrieron un fuego cruzado entre intendentes

A principios de enero una denuncia por supuestas irregularidades en los empadronamientos de la Intendencia de Lavalleja activó las alarmas en el Congreso de Intendentes y entre los representantes del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), creado en 2012 para unificar el valor de la patente a nivel nacional.

La denuncia partió desde la Intendencia de Rocha, liderada por el frenteamplista Aníbal Pereyra, ante la sospecha de que en el departamento a cargo de la nacionalista Adriana Peña se estaba exonerando de forma indebida el pago de la patente, así como haciendo "reempadronamientos masivos", según un informe de la comisión de seguimiento del Sucive al que accedió El Observador.

El informe concluyó que hubo a nivel nacional más de 68.000 exoneraciones de patentes en base a decretos o normas previas a 2012, algo que no constituye una irregularidad al tratarse de jurisprudencia previa a la fecha en la que comenzó a regir el Sucive.

No se constató un reempadronamiento masivo en el departamento de Lavalleja, aunque sí se advirtió a esa intendencia por no comunicar de forma oficial todas las bonificaciones o exoneraciones que había hecho en el período entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

"Al final de cuentas no se estaban haciendo los procedimientos bien. Si no hubiera sido porque el empresario quiso venirse de Rocha, quizás nunca me hubiera enterado (...) Del escándalo la que salió perjudicada fui yo, pero qué le vamos a hacer. A alguien le tenía que tocar", dijo Peña el 14 de febrero en una reunión del Congreso de Intendentes, según supo El Observador.

Pese a no encontrarse irregularidades ni un fraude desde Lavalleja, Peña -antes de tener el informe final- decidió separar del cargo a los jerarcas del departamento de Tránsito mientras se investigaba si hubo errores voluntarios o no.

En la última reunión con los intendentes, el presidente del Sucive, Yamandú Orsi, hizo un llamado de atención para evitar problemas a futuro. "Si bien no se visualizó una corrida o no se materializó la guerra de patentes o el trasiego masivo, sí llegamos a la conclusión de que no tomar algunos recaudos de aquí en más (...) podemos correr algún riesgo", afirmó el intendente de Canelones, cuya presidencia al frente del Sucive fue elogiada por el resto de los gobernantes.

Guillermo Caraballo, intendente frenteamplista de Paysandú, afirmó en la reunión que era necesario crear un grupo de trabajo para "racionalizar el proceso de exoneraciones con el fin de unificar criterios para salvaguardar el criterio de la homogeneidad del tributo". "Si bien no sucedió lo que algunos pensaban que podía haber estado sucediendo, advertida la situación, estamos a tiempo de resolverlo hacia el futuro", precisó el intendente sanducero.

Respecto a unificar los criterios de las exoneraciones, el intendente de San José, José Luis Falero, explicó que eso era algo "difícil", ya que debía separarse a las exoneraciones "habituales", como a la "curia" y a los ediles.

"Debemos revisar hacia adentro y salir a pedir disculpas porque no se puede golpear de la forma que se quiso hacer desde el punto de vista político cuando está en riesgo el sistema", afirmó Falero respecto a las denuncias sobre la Intendencia de Lavalleja. Asimismo, agregó: "No voy a mencionar a nadie, cada uno se pone el sayo. Sí digo que ha habido actores que tienen que ver, de cargos políticos, que estuvieron con declaraciones muy duras y groseras".