Sprite y una campaña que promueve las diferencias

"Es temporada de haters, mantenete fresco” es la invitación de Sprite en su nueva campaña global de marketing que tiene como eje la promoción de la aceptación y la revalorización de lo que hace única a cada persona más allá de las críticas.



En un contexto en el que los prejuicios proliferan con más rapidez e impacto, la nueva acción de la marca concientiza a través de un mensaje potente, con creatividad, humor, ingenio y un poco de transgresión.



Ponerle un like a un comentario agresivo, desestimar los comentarios negativos con amor y aportar un toque de ironía forman parte de esta estrategia integral de comunicación. “Es temporada de haters, mantenete fresco” no pretende ser la solución al problema; sí una mirada crítica sobre una problemática social real. “El principal foco es el mundo 2.0. En este sentido, la marca desarrolló piezas exclusivas para el formato digital, diferenciando los posteos en cada red social y con optimización de inteligencia artificial”, comenta Franck Salmon, vicepresidente de Marketing de Coca-Cola para el Sur de América Latina.



La campaña, desarrollada por la agencia Santo, incluye la pieza “I Love you Hater”, dirigida por Karim Huu Do, de la productora Anonymous Content; y la banda de sonido de All you need is love de The Beatles. Además de comunicación en medios digitales -long format documentary, Instagram Stories, entrevistas con los protagonistas y GIF’s- así como, piezas gráficas y de vía pública, activaciones en puntos de venta y experiencias de marca, forman parte de esta acción integral de Sprite.



En esta propuesta no hay actores, sino personas “reales” que atravesaron por situaciones verdaderas y tuvieron que asumir su individualidad para superarlas. Como el caso de Rocío Velázquez, una nadadora olímpica española; Nico Moldestein, pole dancer francés; Tyrus McKenzie, rapper inglés; Liz Romer, surfer sueca y David Pérez y Marius Caralt, activistas de la comunidad LGTB de España.