Star+, la plataforma de streaming "adulta" de Disney, ya tiene precios y fecha para Uruguay

El próximo 31 de agosto estará disponible en Uruguay y en el resto de América Latina la plataforma de streaming Star+, que se plantea como la contraparte "adulta" de Disney+, con quien comparte empresa propietaria. Con la base de los deportes que emite la cadena ESPN y las series y películas del estudio Fox, que en los servicios de cable se emiten en los canales Star, la plataforma anunció hoy sus precios.

El costo mensual de la plataforma será de US$ 13, y de US$ 130 si se adquiere una suscripción anual. La suscripción permite acceder al streaming en alta definición, la conexión en cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta diez dispositivos, y la posibilidad de crear hasta siete perfiles de usuario en la plataforma.

También se ofrece una opción llamada Combo+, que permite suscribirse en simultáneo a Star+ y Disney+, con un costo mensual de US$ 17,50. Quienes ya tengan contratado Disney+ en un plan mensual o anual, también podrán acceder a este paquete a partir del 31 de agosto.

Entre los contenidos más destacados de la plataforma se anuncia la transmisión en vivo de ligas deportivas como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Champions League, la Liga Española y el campeonato argentino, así como la NBA y la NFL estadounidenses.

A nivel de ficción se cuentan series como The Walking Dead, Grey's anatomy, Padre de familia y This is us, así como series originales que se están filmando en la región, incluyendo Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro. También habrá películas como la última ganadora del Oscar, Nomadland, así como toda la serie Los Simpson, que por primera vez estará disponible en streaming.