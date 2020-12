Suba de precios de los granos en pausa y un envión para la siembra de verano

El mercado de granos puso pausa en la suba de precios y arrancó con todo las tareas de siembra de soja y sorgo, por la misma razón: las lluvias que llegaron a las zonas agrícolas de Uruguay y sur de Brasil, que superaron ampliamente las expectativas.

El mercado ya no ve tan dramática la baja de la producción del Mercosur y, por otra parte, desde hace 10 días las compras de China a Estados Unidos han bajado mucho en volumen.

En el balance, se cierra una semana de bajas en el mercado de granos como no se veía desde agosto, que encuadra el panorama de precios en un nivel intermedio entre el auge de 2007 a 2014 y los bajos precios que predominaron entre 2014 y 2019.

La ausencia de soja en Brasil contribuye a un nivel de primas muy favorable. La diferencia entre el precio de Chicago y el de Nueva Palmira es menos de US$ 10 por tonelada y de esta forma las cotizaciones que se proponen pasaron de algo más de US$ 430 a fines de noviembre a US$ 420 esta semana. Es un precio que está US$ 100 por tonelada por encima de las cotizaciones de un año atrás y que sigue entusiasmando a los agricultores, que ahora tienen agua en el perfil del suelo como para que los cultivos tengan un buen comienzo.

Mientras se siembra a la mayor velocidad posible la soja, se termina la cosecha de trigo. Ya ha terminado la de cebada. Como promedios nacionales los resultados son muy satisfactorios. El trigo se mantiene firme sobre los US$ 220 por tonelada, por encima de los precios de Chicago y la cebada ajustó a la baja sobre los US$ 213, pero habiendo dado todas las chances de cerrar por encima de esa referencia.

El mercado triguero se mueve más por factores regionales y en ese sentido Brasil se comprometió a no ir más allá de las 750 mil toneladas importadas de extra zona, lo que parece asegurar un nivel razonable de firmeza para colocar una muy buena zafra y un saldo exportable importante, del orden de las 500 mil toneladas.

Las lluvias dan también un empuje fundamental al cultivo de maíz de primera, que se encamina a la etapa de la floración con buena humedad en el suelo y la posibilidad de que la situación siga favorable si se confirman los nuevos pronósticos, que traen lluvias moderadas para la próxima semana.