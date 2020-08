Subastas con números rojos en el mercado lanero australiano

Se confirmaron los peores temores que había previo al regreso de la actividad en el mercado lanero de Australia, luego de tres semanas de receso. Una oferta semanal alta se sumó a la falta de demanda en dos días de subastas con números rojos. Un dólar debilitado a nivel global ayudó a que la corrección fuera algo menor, medido en la divisa estadounidense.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró en US$ 7,23 por kilo base limpia con un descenso semanal de 64 centavos o de 8,1%, siendo el menor valor desde setiembre de 2009. Frente al cierre de la zafra pasada –terminada el 30 de junio– el indicador retrocede 6,2%.

En dólares australianos el IME cerró en AUS$ 10,06 por kilo base limpia, con un retroceso en la semana de 11,3% y de 8,5% desde el inicio de la zafra 2020/2021.

Medios australianos dijeron que en centavos fue la mayor caída semanal desde abril y en términos porcentuales fue la contracción más alta desde 1991, cuando se eliminó el piso de precios.

Los reportes señalaron que solamente hubo demanda de compradores chinos, con el resto de los importadores fuera del mercado.

De una oferta de 42.734 fardos –un aumento de 7.502 fardos respecto a la semana previa al receso– se comercializó el 69,9%.

En lanas de 30 y 28 micras el descenso semanal –en dólares estadounidenses– fue de 4% y 5,3% respectivamente, con una contracción de 10,3% en lotes de 21 micras y de 8,7% en los de 19.

Zambrano & Cía indicó que en el mercado local “los pocos pedidos que vienen desde el exterior, reflejando la baja en los valores del mercado internacional, no permiten que se concreten operaciones en forma fluida”.

Según Aduanas, en julio las exportaciones de lanas y tejidos totalizaron US$ 5 millones, una caída de 63% ante igual mes de 2019. En el acumulado hasta julio las colocaciones externas sumaron US$ 59 millones, un descenso de 58% frente a los US$ 140 millones de igual período de 2019.