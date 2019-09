Superturismo: llega Mercedes y los pilotos se la ven venir

Tras seis fechas en el autódromo de El Pinar, al Campeonato Nacional de Pista le llegó la hora de salir de excursión.

La máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO), el Superturismo, tiene por delante tres competencias fuera de su hábitat natural que es el autódromo “canario” y la primera de ellas es el Polideportivo de la ciudad de Mercedes.

De moderno diseño y técnico trazado, allí se dan competencias increíbles donde más allá de eso, la estadística indica que hay una marca que tiene el “molde”, la francesa Peugeot y un piloto que nunca corrió con esa marca pero que en el trazado mercedario se siente como en casa: Guillermo Laguardia. Tal vez su residencia por adopción José Enrique Rodó, de alguna manera, le hace sentir como local tomando en cuenta la cercanía con Mercedes. De hecho y en 2018, la dos presentaciones del Superturismo en ese ciclo ratificaron la estadística: una carrera la ganó Guillermo Laguardia (Citroen DS3) y la otra la ganó Rodrigo Aramendía –luego campeón 2018- con… Peugeot.

Pero más allá de esa fría estadística, el Superturismo –pilotos y equipos- se preparan de una manera muy especial para la cita mercedaria del próximo fin de semana. Está además en disputa el trofeo Gonzalo “Gonchi” Rodríguez y no caben dudas respecto a que es una copa especial que cualquier piloto que se precie de tal, desea tener en su vitrina.

Por todo ello, la carrera en Mercedes es muy, muy, especial y los pilotos “se la ven venir”. Se han preparado en gran forma y tan atractiva es que incluso algunos van por primera vez en Superturismo. Caso concreto del joven piloto internacional Facundo Garese. El Campeón de la Fórmula 4 Sudamericana 2017 se estrena en el equipo Chevrolet a bordo de un Onix.

Algo parecido con otro joven exitoso en otras categorías y que incluso acumula tres victorias en su corta trayectoria dentro del Superturismo. Michel Bonnín se quedó sin equipo a último momento pero echó mano al VW Golf GTi del sanducero José Luis Peirén, unidad que estaba momentáneamente disponible en el equipo Oroná Power Team.

Horacio García lidera con el Mini

Protagonizó un gran comienzo de temporada que incluso le valió la primera victoria de la emblemática marca británica en la segunda fecha. A mitad de año tuvo un bajón producto de la carga de kilos –así lo estipula el reglamento de acuerdo a los puntos cosechados- pero en la sexta fecha se recuperó y lleva dos fechas consecutivas en la punta de la tabla anual. Horacio García y el Mini saben que se enfrentan al reto del autódromo mercedario con la responsabilidad de sostener el liderazgo en el Campeonato Nacional.

“La vista está puesta en Mercedes, hay que tratar de andar bien”, fue la primera reflexión del piloto que compite bajo el ala técnica de Diego Miqueiro. “La carrera de Mercedes es muy especial, es la primera vez que salimos este año de El Pinar, siempre es lindo salir a correr en Mercedes, se prepara diferente, al auto lo estamos poniendo a punto – es una puesta a punto diferente – es un circuito con piso diferente, con curvas distintas que no tiene nada que ver con el autódromo tradicional”, reflexionó.

“Es un circuito muy exigente físicamente, tenemos que estar lo más preparados posible, trataremos de tener un auto competitivo y rápido ya de entrada para ir afinándolo a medida que avanza el fin de semana, hay que ir viendo todo lo que suceda durante el fin de semana y en base a eso será el trabajo a desarrollar”, indicó.

Fernando Etchegorry puede y debe rendir más

Definió el campeonato 2018 con Rodrigo Aramendía en una incidencia que abrió el debate durante más de un mes. Fue campeón del Superturismo en 2017 y a punto estuvo de repetirlo en 2018. Pero, las autoridades de prueba fallaron a favor de Aramendía y Etchegorry igual celebró el sub-campeonato pues allí llegó con un auto totalmente nuevo: el Toyota Etios.

Por lógica, arrancó el 2019 como gran favorito y lo ratificó de inmediato. Ganó la primera fecha y se mantuvo al frente del campeonato durante cuatro fechas. En la quinta, la falta de contundencia al cargar kilos le pasó factura, se acabó el crédito y aunque perdió el liderazgo, igual está bien ubicado para ir a la definición atentos a que incluyendo Mercedes el próximo fin de semana, quedan cuatro finales por delante.

“Es evidente que cargamos kilos por el gran comienzo de año y a partir de esa condición, nos costó mucho ser competitivos. Es más, en la última carrera, para mi gusto, tocamos fondo. Todos en el equipo nos dimos cuenta que el rendimiento no fue ni cerca de lo que necesitamos. Por suerte nos hemos ingeniado para no ceder muchos puntos y el campeonato sigue estando a nuestro alcance”, empezó diciendo el piloto del Toyota Etios. “Pero en esa competencia quedó bien en claro que estamos un escalón por debajo de Mini, de Peugeot y de Ford que se han mostrado como las marcas de referencia hasta ahora más allá de alguna actuación parcial buena de Chevrolet o Citroen. Tenemos que mejorar, es imprescindible hacerlo ya para llegar a la definición con el auto que necesitamos. No nos fue bien justamente con kilos el año pasado en Mercedes pero la experiencia que tomamos nos tiene que ayudar a resolverlo mejor el próximo fin de semana. Es que el año pasado fue la primera experiencia con el Toyota Etios en el Polideportivo mercedario y lo sufrimos mucho”, concluyó.

Campeonato Nacional Superturismo 2019: así llegan

Ya lo hemos señalado: el campeonato de Superturismo está que arde, como nunca antes desde la llegada (2015) de la nuera era tecnológica. Van seis carreras y en la seis los ganadores fueron diferentes. El proceso de vencedores arrancó con Fernando Etchegorry (Toyota Etios), siguió con Horacio García (Mini) y luego fue el turno de Cyro Fontes (Chevrolet Onix), Fernando Rama (Peugeot 208), André Lafón (Ford Fiesta) y cerró la marquesina de vencedores hasta el momento el jovencito Juan Manuel Casella (Peugeot 208), quien con apenas 21 años, se transformó en el ganador más joven que registra la rica historia de la categoría.

Respecto a la tabla anual y como va dicho, Horacio García (Mini) encabeza las posiciones con 127 puntos. Le siguen empatados en el segundo lugar Juan Manuel Casella (Peugeot 208) y Fernando Etchegorry (Toyota Etios) con 120. Luego siguen André Lafón (Ford Fiesta) 109, Fernando Rama (Peugeot 208) con 102, José Luis Matos (Peugeot 208) acumula 85 y Jorge Pontet (Ford Fiesta) cierra los siete primeros con 80 puntos.

GP Gonzalo “Gonchi” Rodríguez en Mercedes

Setiembre es un mes especial para el deporte motor uruguayo y este año más especial aun pues se cumplen el 11 de setiembre 20 años de la desaparición física del gran piloto uruguayo Gonzalo “Gonchi” Rodríguez.

En setiembre, todas las instituciones vinculadas al motor lo recuerdan en sus espectáculos y la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) junto a la Intendencia Municipal de Soriano, hacen lo propio el próximo fin de semana.

La actividad para este Gran Premio Gonzalo “Gonchi” Rodríguez tendrá tres intensos días: viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de setiembre.

Todos los detalles

Denominación: Gran Premio Gonzalo “Gonchi” Rodríguez

Certamen: 7ma. Fecha Campeonato Nacional

Organizador: Asociación Uruguaya de Volantes/Intendencia Soriano

Sede: Polideportivo de Mercedes

Ubicación: Camino Luis Tuya, ciudad de Mercedes, Soriano

Circuito: Número 1

Extensión: 2.970 metros

Sábado 7 de setiembre: entrenamientos, clasificación y series

Domingo 8 de setiembre: Finales

Categorías: Superturismo, Clase 2, Superescarabajos, SuperSonic

Exhibición: Ford de TCPMouras-piloto Eddy Mion

Entradas: solo en la puerta del autódromo

Entradas generales: $ 250,oo (incluye sábado y domingo)

Entradas boxes: $ 600,oo (incluye sábado y domingo)

Entradas menores 12 años: gratis

Entradas damas: $ 100,oo (incluye sábado y domingo)

Televisación: sábado desde la hora 11.00 (Streaming AUVO-TV)

Televisación: domingo desde hora 10.30 (VTV y Vera+)