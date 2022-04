Susana Giménez vuelve al teatro después de siete años con uno de sus éxitos más grandes y lo hace en Uruguay: los detalles

Susana Giménez vuelve al teatro. Pero no lo hace en calle Corrientes, sino en Punta del Este. La diva argentina, radicada desde 2020 en el departamento de Maldonado, vuelve a estrenar una obra que fue un éxito rotundo en Bueno Aires: Piel de Judas.

La producción, encabezada por el productor Gustavo Yankelevich, irá todos los fines de semana entre junio y setiembre en el Hotel Enjoy, ex Conrad, de Punta del Este.

"Gustavo habló con Susana Giménez y la idea es tener en baja temporada una apuesta única que nunca hemos hecho que es—en baja temporada, durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre— un espectáculo teatral con Susana Giménez en el hotel todos los fines de semana de esos meses", dijo a El Observador Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este.

Habían pasado 24 años en los que Susana Giménez se había alejado de las artes escénicas cuando en 2015 estreno Piel de Judas en el teatro Lola Membrives de la Calle Corrientes. La obra se convirtió en un éxito: agotó entradas, provocó ovaciones e ilusionó a los espectadores con la continuidad de la diva sobre las tablas. Sin embargo, cuando la temporada terminó se especulaba con que aquel hubiese sido el último pasaje de la diva por el teatro.

Ahora, después de siete años, la actriz volverá a ponerse en el lugar de Marion Brucker, una dama deslumbrante que enfrenta las infidelidades de su marido con humor, mordacidad e ingenio en la la obra de los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy.

"Es una obra que a Susana le gusta mucho y que ya la tienen definida incluso hasta las personas que van a acompañarla en la obra que también son actores de primer nivel", comentó Sarmiento aunque por el momento se desconoce cómo estará conformado el elenco que estrenará en el Enjoy.

Hace siete años Piel de Judas fue dirigida por Arturo Puig y además de Susana participaron Antonio Grimau, Mónica Antonópulos, Alberto Fernández de Rosa, David Masajnik, Marcelo Serre y Goly Turilli.

Yankelevich produjo este verano el show Cabaret Concert y el unipersonal El método Moldavsky en el hotel esteño y la alianza continuará durante la temporada baja. "La idea es tenerla a Susana in house haciendo teatro en el hotel invirtiendo fuertemente en una escenografía de primer nivel y armando un teatro como en las viejas épocas del hotel. Esta vez estamos apostando a que podamos tener flujo del extranjero en el invierno que es el gran desafío que siempre hemos tenido como ciudad", sostuvo Sarmiento.

"Nunca dejé de ser actriz porque no dejé de hacer teatro. Mi última obra fue Piel de Judas (en 2015) y siempre he hecho cosas de actuación", había dicho Giménez en su última entrevista con El País. "Pero la televisión es tan poderosa que te pone en un lugar que hace que la gente cree que no hacés otra cosa".