Talento de exportación: tres bailarines del Sodre parten hacia Alemania

Para el público asiduo del Ballet Nacional del Sodre (BNS) hay ciertos nombres que se repiten en los programas desde hace años. Pero una vez que la compañía estatal vuelva a escena con Un tranvía llamado deseo, algunos de los bailarines más históricos no estarán frente al público local.

Es que Lara Delfino y Nelson López, dos de los uruguayos con más años dentro del BNS, viajarán en los próximos días a Alemania. La solista y el integrante del cuerpo de baile que desde 2011 trabajan en el Sodre, fueron contratados por la Deutsche Oper am Rhein, prestigiosa compañía alemana en Düsseldorf.

A su vez, el brasileño Kauan Soares, integrante del cuerpo de baile del BNS desde 2016, también fue fichado por la Deutsche Oper am Rhein. Se trata de una compañía de danza que tiene un perfil más contemporáneo qué clásico, lo que supone un desafío y una gran oportunidad para los bailarines del Sodre.

Según contaron desde el BNS, la partida de López, Delfino y Soares estaba prevista desde hace varios meses. El contrato de los bailarines con el Sodre finalizó el último día de julio porque las compañías europeas arrancan sus temporadas durante el segundo semestre. Es por eso que la pandemia no afectó este egreso en cuanto a fechas.

Eso sí, la cancelación de espectáculos a raíz del coronavirus trajo como contrapartida que ninguno de los tres pudo despedirse del público local arriba del escenario.

El director del ballet del Oper am Rhein es el coreógrafo argentino Demis Volpi, creador de One and Others, pieza que interpretó el BNS en su gala de mediados de 2015.

Lara Delfino comenzó sus estudios de ballet en la Escuela Nacional de Danza en 1995. En 2004 y 2005 integró el Ballet Nacional del Sodre. De 2005 a 2009 fue parte del Ballet Argentino de Julio Bocca. Durante 2010 bailó en el Ballet del Teatro Colón. En 2011 se incorporó al cuerpo de baile del BNS, en 2017 la ascendieron como solista.

Nelson López es egresado de la Escuela Nacional de Danza del Sodre y completó su educación en Buenos Aires. En 2010 formó parte del Concierto de Ballet del argentino Iñaki Urlezaga y realizó una gira con la compañía por Madrid, Nueva York, Ciudad de México y Shanghai. En 2011 regresó a Uruguay y se unió al Ballet Nacional del Sodre bajo la dirección de Julio Bocca. En 2019, López trabajó en el diseño del escenario y vestuario de la compañía independiente Telón Arriba.