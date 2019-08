Talvi alerta sobre pérdida de grado inversor, pero ¿qué dicen las agencias?

Ernesto Talvi alertó en más de una ocasión sobre la fragilidad del grado inversor que tiene Uruguay. Avisó en 2017 cuando todavía era director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Y lo volvió a hacer como candidato colorado.

Primero fue en el programa Séptimo Día de Teledoce, donde afirmó que si Uruguay sigue a "este ritmo" va a poner "en riesgo el buen crédito de la república". En la entrevista aseguró que la pérdida del grado inversor no se va a dar "mañana o pasado", pero alertó que los países lo tienen hasta que lo pierden. "Las calificadoras de riesgo no tienen miramientos. De un día para el otro...", avisó el economista.

Días más tarde volvió a hablar del tema durante una entrevista con la radio CW33 de Florida, departamento en el que inició la gira posterior a su victoria en las internas del Partido Colorado. Consultado en ese programa, el líder de Ciudadanos dijo: "Estamos a un escalón de perder el grado inversor", aseguró.

"Las calificadoras de riesgo ponen una nota que lo que dice es que si usted tiene grado inversor y le presta a Uruguay es altamente probable que va a cobrar el capital y los intereses de forma pactada. Estamos a un escalón de perder el grado inversor", explicó Talvi en el programa radial.

El candidato colorado hizo estas aseveraciones en la misma semana en la que una de las agencias de riesgo que evalúan a Uruguay, Moody's, ratificó el grado inversor, un escalón por encima del límite y mantuvo la perspectiva estable. Es decir, para la agencia de riesgo no hay nada en el horizonte que le haga prever que Uruguay lo va a perder. Con esa calificadora Uruguay tiene la nota Baa2.

En su informe, Moody's hizo referencia a la "moderada fortaleza económica" de Uruguay y la recuperación de la economía que espera entre 2020 y 2022, algo asociado a la construcción de una segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM.

Fitch Rating es la única agencia de riesgo que ha puesto en duda el grado inversor de Uruguay. Aunque lo ratificó en su último informe, Uruguay está en el límite con esa calificadora y la perspectiva es negativa, por lo que no sería sorpresivo si en su próxima revisión le retirara esa nota al país.

En concreto, según los datos divulgados en junio de este año, con Fitch Rating Uruguay mantuvo el grado inversor con una perspectiva negativa. En el informe, la calificadora argumentó que la nota está relacionada con el bajo crecimiento de la economía y el deterioro fiscal que está elevando la carga de la deuda pública.

Otra agencia de riesgo, Standard & Poor's también ratificó el grado inversor de Uruguay un escalón por encima del límite y mantuvo su perspectiva estable. En tanto, otras agencias como R&I (BBB) y DBRS (BBB low) hicieron lo mismo.

Por el momento, no hay ninguna calificadora que no haya ratificado el grado inversor y Fitch es la única con la que esa nota está en duda. Los economistas consultados afirmaron que no es común que un país pierda el grado inversor de a varios escalones, sino que para eso están las perspectivas. Sin embargo, no descartaron que esto sea posible si la economía llega a sufrir un cimbronazo.

Además consideraron que el anuncio de inversión de UPM, así como la baja en las tasas del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, son una buena noticia porque aumentan el margen de acción del gobierno. Por contrapartida, los cambios que pueda sufrir la región -como la incertidumbre que vuelve a reinar en Argentina- pueden ser un revés para el país.

Las calificadoras suelen revisar a los países una vez al año, salvo que un hecho excepcional obligue a volver a evaluar los informes. Por lo general, según afirmaron los expertos consultados, las calificaciones que ponen suelen no distar mucho entre sí.

Los economistas explicaron que la pérdida del grado inversor con una de las calificadoras no incidiría necesariamente en la nota de las demás, aunque supondría una señal clara para el mercado y el extranjero.

De todas formas, es común que algunos fondos de inversión, como pueden ser los que administran pensiones en EEUU, exigan que los títulos que integran a sus carteras tengan grado inversor en las tres calificadoras "grandes" (Fitch, Moody's y Standard & Poor's), por lo que perderla, así sea con una, podría implicar un impacto acotado en la cotización de algunos títulos soberanos.