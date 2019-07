Tamberos se movilizarán este martes en Montevideo por deuda de Venezuela

En su asamblea del 21 de junio –realizada en Florida– los tamberos resolvieron declarar la “emergencia máxima” en función de la desaparición de un productor por día, “lo que significa tragedia nacional” . Por ello, desde la mañana de este martes 16 decenas de productores lecheros se concentrarán con pancartas y banderas en Magallanes y Nueva York –frente al edificio de Conaprole–, instancia en la que se realizará la Asamblea de los 29, el órgano máximo de representación ampliado de los casi 2.000 socios que tiene la cooperativa, la industria que procesa el 80% de la leche de Uruguay.

Además de manifestarse, los productores harán entrega a los integrantes de la Asamblea de 29 y autoridades de la Cooperativa el documento que surgió en dicha reunión de hace un mes atrás.

En el mismo, se consideró como “improcedentes e injustificadas” las opiniones de integrantes del gobierno que le atribuyeron “intencionalidad política” a los reclamos del sector primario, y se reiteró el mandato de la asamblea de Capurro en diciembre de 2018 para que Conaprole inicie las medidas legales correspondientes para cobrar la deuda de US$ 30 millones que tiene Venezuela con esa industria.

Entre otros puntos, la asamblea de los tamberos resolvió “retirar la confianza política” al presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo De Izaguirre, un productor lechero floridense.

Posteriormente, los lecheros se trasladarán a la Torre Ejecutiva para entregarle al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, una carta firmada por cientos de integrantes de la "familia tambera" en la que se reclama que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde en la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole.

Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, aclaró a El Observador que en la jornada de este martes no se busca ir en contra de Conaprole o sus autoridades, si no que se pretende respaldar y fortalecer la empresa para que pueda tomar mejores acciones para sus socios.

En tanto, comentó que desconoce el número real de participantes, aunque estimó que si fueran los 300 productores que asistieron a la asamblea, sería una concentración “muy importante”. Los productores no han tenido comunicación con Conaprole por lo que se espera que este martes tengan alguna respuesta a sus reclamos.

Sin Un Solo Uruguay

En otro orden, según supo El Observador tras un relevamiento realizado con diferentes fuentes, el interés de Un Solo Uruguay de integrarse a la concentración del próximo martes 16 de julio no tuvo eco en el seno de las gremiales de productores de leche, que entienden que en esta oportunidad ello no es lo adecuado, dado que no son totalmente coincidentes los intereses de un movimiento social con los que tienen las gremiales de productores.

A continuación en comunicado de las gremiales lecheras firmado por la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, Intergremial de Productores de Leche, Agremiación de Tamberos de Canelones y la Asociación de Productores Lecheros de San José. La misiva no está firmada por Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la gremial de mayor peso y que históricamente ha sido afín a la conducción del directorio de Conaprole. Tampoco la ANPL participó de la asamblea de Florida, aunque sí estuvo en Capurro.

Comunicado de Las Gremiales Lecheras by El Observador on Scribd