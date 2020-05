Tapabocas: cómo deben usarlos los niños

Ante el regreso paulatino a clases, el Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó una serie de recomendaciones para la utilización de tapabocas en niños mayores de tres años, ya que por debajo de esa edad se aconseja "no colocar ni exigir" el uso.

Las mascarillas deben ser adecuadas al tamaño del niño, y ser utilizadas en lugares donde no pueda mantenerse 1,5 metros de distancia entre las personas y en ambientes cerrados, se señala en las recomendaciones elaboradas por el área programática de la Niñez del MSP. Se desaconseja su utilización durante la actividad física.

La responsable del programa Niñez, Alicia Fernández, indicó que son los adultos los responsables de la colocación y el retiro de la mascarilla de los niños así como de explicarles el por qué de su utilización para que “así se cuiden ellos y cuiden a los demás".

"Si el adulto percibe que el niño no puede mantener su máscara puesta y la toca varias veces, es preferible que no la utilice porque no cumple el fin para el que se recomienda", se explica en el comunicado del MSP

Fernández advirtió que "el uso de alcohol en gel en niños solo debe realizarse bajo supervisión de un adulto”.



También se sugiere que el tapabocas sea de tela para poder lavarlo en casa. Fernández agregó la posibilidad de que las "mascarillas para los niños sean atractivas para ellos, con dibujos o colores divertidos".