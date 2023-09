“Te pido por favor no me presiones”: la insistencia de la familia de Sebastián Marset para conseguir una nota del gobierno y gestionar el pasaporte

“Mi esposo hace tiempo que dejó esa vida atrás”, le escribió Gianina García a Fiorella Prado el 25 de octubre de 2021, la primera vez que hablaron. Sebastián Marset llevaba 45 días preso en Emiratos Árabes Unidos y su familia –tras desconfiar inicialmente– se había acercado al consulado de Uruguay con el objetivo de comenzar a tramitar un pasaporte, un documento que consideraban importante en la estrategia que había ideado la defensa para liberarlo.

Tras presentarse, la esposa del narcotraficante le dijo que sabía que le estaban hablando “muchas personas sobre el caso” –en referencia a los otros mensajes que había recibido– y se adelantó a pedirle disculpas por “tanta insistencia”.

“Necesito saber claramente la situación del papel que mi esposo necesita para presentar el día del juicio. Estoy escuchando lo que dicen los abogados, mi cuñado, pero nada me satisface (y) creo que la mejor vía, mientras mi esposo no retoma la comunicación, es hablarte a ti directamente. Te agradecería un montón si podés darme un mejor panorama (porque) como bien saben ustedes estoy con mis cuatro hijos con una incertidumbre muy grande sobre su destino”, agregó.

Cinco días antes, el 20 de octubre, Marset se había comunicado por primera vez con el consulado y había preguntado si podía gestionar un pasaporte o –al menos– una nota que dijera que Uruguay se lo iba a dar una vez que saliera de prisión. Lo mismo habían hecho su hermano Diego, y sus abogados en Uruguay y en Emiratos Árabes Unidos.

La nota ante la Justicia emiratí

Las conversaciones con las consultas forman parte de la carpeta que está a estudio del fiscal Alejandro Machado y evidencian la insistencia que tuvieron la familia y los abogados de Marset por conseguir la nota primero y el pasaporte después, una situación que llevó a la cónsul a que les tuviera que pedir que no la presionaran.

“Gianina, te pido por favor no me presiones”, escribió Prado en uno de los mensajes.

A su vez, las declaraciones en la investigación administrativa de la Cancillería de los funcionarios que estaban en la embajada transparentan el temor que tenían de avanzar en el trámite de un pasaporte a alguien con antecedentes por narcotráfico que estaba preso por llevar otro falso.

“Con (el embajador Álvaro) Ceriani nuestra opinión era que no éramos favorables a darle el pasaporte (...) mi opinión era, esperemos a que él salga en libertad”, dijo la cónsul. Ceriani, en tanto, aseguró que enviaron un informe en el que mencionaron que era “prudente” aguardar a que finalizara el juicio apelando al “sentido común” y no a un “criterio jurídico”.

La insistencia por la nota

“¿Usted cree que puede proceder o adelantar algo del papel que le hablamos con este libre de antecedentes que yo le puedo proveer?”, le escribió Diego Marset ese 20 de octubre.

El hermano del narcotraficante se refería a un Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) que los abogados de Marset en Uruguay habían sacado meses atrás –en julio– cuando gestionaban el pasaporte desde Santa Cruz de las Sierra.

La cónsul le contestó que era mejor aguardar al nuevo CAJ porque el anterior estaba vencido (duran tres meses cada uno) y al día siguiente Diego Marset volvió a insistirle con la nota.

“Quería saber si tiene alguna novedad con respecto al papel ya que para nosotros es importantísimo”, expresó en el mensaje. La intención era poder presentarlo en una audiencia prevista para el 2 de noviembre.

Los mensajes de Diego Marset y Gianina García se reiteraron todos esos días de octubre. El 22, Diego le reconoció que estaban “estresados” porque el narcotraficante los llamaba y “alteraba a todos”, mientras que el 27 Gianina volvió a decirle que necesitaban el papel para la defensa. “Es muy importante contar con él”, manifestó .

El narcotraficante obtuvo un pasaporte uruguayo

El 28 de octubre, tras haber recibido instrucciones desde Montevideo de que Marset podía iniciar el trámite para gestionar el pasaporte, la cónsul fue a la nueva cárcel (lo habían trasladado de Dubái a Abu Dhabi) a tomarle las huellas dactilares. Logró que el hermano ingresara a verlo y verificaron que estaba durmiendo en el piso, algo que según las autoridades de la prisión, era porque estaba en una cuarentena preventiva. “Qué es, un perro? Ni mis perros duermen en el piso”, le reprochó García a Prado.

Esa misma tarde, la cónsul informó que estaba llenando los datos de la ficha y preguntó a qué se dedicaba Marset. “Jugador de fútbol y productor de eventos”, respondió Diego, que consultó por qué pedían “tantos datos”, algo que también cuestionó Gianina en otro mensaje en el que le dijo que “para un pasaporte jamás preguntan nada”.

“¿Creés que el papel va a estar hoy?”, reiteró Diego y un rato después le preguntó si había “alguna novedad” porque estaban “afuera de la embajada”. La cónsul, que luego salió a hablar, ya sabía que estaban ahí porque el abogado Santiago Moratorio le había mandado una foto desde Montevideo.

A pesar de la respuesta a Diego, Gianina –que estaba en otro lugar– siguió pidiendo por el papel con urgencia. “¿Uruguay qué más quiere atrasar? Si ya tiene causas cerradas y comprobando que es él no pueden seguir atrasando un papel, porque no es ni siquiera su pasaporte”, le dijo.

El mensaje provocó que Prado le expresara que estaba haciendo todo lo que podía, pero algunas horas después la pareja de Marset volvió a escribirle: “¿está el papel?”.

“Gianina, te pido por favor, no me presiones. Desde aquí estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. No he podido hablar con Uruguay, estoy tratando de comunicarme. Cuando me den el ok de la nota les aviso”, expresó Prado.

La esposa le contestó que no era presión sino “desesperación” y señaló que su idea no era incomodarla ni presionarla. “Sé que estás haciendo tu trabajo y me queda claro que es desde Uruguay la dilatación”.

La intensidad de las consultas llevó a que ese día la cónsul le dijera en un WhatsApp al subdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería, Fernando Pereda, que el tema generaba “mucha tensión” por “el abogado de Uruguay” y “la presión de la familia”.

Pereda le contestó que imaginaba que el caso debe ser “muy complicado” y que tratara de no darle “toda la información” a la familia para evitar que la estuvieran “presionando”.

El pasaporte uruguayo que obtuvo Marset

El 29 de octubre quien continuó escribiendo fue Diego. La cónsul le informó que Uruguay había consultado a Interpol para ver si tenía requisitoria internacional y durante la tarde el hermano de Marset insistió con novedades.

Finalmente, Prado les comunicó que la habían habilitado a hacer una nota de que una vez liberado se podía iniciar el trámite del pasaporte pero la Cancillería no podía “asegurar que el documento será impreso” porque tenía una averiguación de paradero y eso podía hacer que el trámite de solicitud de pasaporte quedara suspendido por el Ministerio del Interior.

“Nosotros necesitamos el papel para que él esté libre. Lo que nos interesa a nosotros para la audiencia del 2 es si tú puedes hacer el papel que te pedimos. La pregunta que nos interesa a nosotros: ¿ustedes pueden hacer el papel antes del 2?”, escribió Diego y Prado contestó –previas instrucciones desde Montevideo– que se lo enviaría el domingo 31. “Perfecto ese papel nos serviría mucho a nosotros”, señaló el hermano de Marset, en sintonía a lo que había expresado Moratorio.

Ese domingo 31, Diego Marset insistió durante todo el día con la carta ya que el abogado emiratí la necesitaba para elaborar la defensa. Prado les envió el documento en inglés en la tarde y les aseguró que al día siguiente estaría en árabe. “Ya hablé con (Alejandro) Balbi también y le expliqué la situación”, le dijo.

Al día siguiente, al leer el contenido de la nota, Diego Marset la llamó por teléfono y le solicitó un cambio, algo que Prado le comunicó que no podía hacer. “Desde Uruguay se nos fue muy claro que tenía que quedar aclarado que se puede iniciar el trámite de pasaporte pero que también se agregue que ante cualquier situación de tener que regresar a Uruguay (deportación), se lo va a facilitar”, escribió.

Tras el envío de la nota, las conversaciones disminuyeron.

En la investigación administrativa, Balbi aseguró que su tarea fue propia del ejercicio de su profesión, y señaló que para la defensa de Marset era “muy importante” contar con “ese documento” y que su abogado lo “pudiera exhibir ante las autoridades judiciales emiratíes”.

Otra carta

El 11 de noviembre, Gianina le adelantó que el abogado de Uruguay “solucionó lo que Sebastián tenía pendiente” y le planteó si era posible hacer otra carta que dijera que obtendrá el pasaporte “sin ningún impedimento”.

“Me acaba de escribir Balbi. Y también se lo voy a explicar a él. Nosotros la carta ya la hicimos, que decía que desde el consulado se le tramitará el pasaporte y que la decisión final la tiene el Ministerio del Interior”, contestó Prado y Gianina volvió a decirle que “con todos los documentos saben que ahora sí no hay ningún impedimento”.

Ese día, el abogado se había presentado en Crimen Organizado ante la jueza Adriana Chamsarian y obtenido un oficio que decía que con el cierre de causas –que se había dispuesto un año antes– había quedado sin efecto la averiguación de paradero.

El 17 de noviembre Balbi reclamó aclaraciones sobre por qué se había detenido el trámite y había pedido al consulado iniciarlo "de forma urgente".

Prado reiteró su preocupación por la gestión del pasaporte en otro mensaje a Pereda el 18 de noviembre. “Mandé un email recién sobre la situación del muchacho preso aquí que es defendido por Balbi en Uruguay y bueno en realidad para explicarte bien porque lo vimos con el embajador el caso porque Balbi nos está escribiendo bastante seguido, poniendo bastante presión para que se le entregue ya el pasaporte, lo antes posible”, expresó.

En ese WhatsApp, la cónsul consideró que lo mejor era esperar a que se resolviera la situación judicial de Marset antes de avanzar con el pasaporte, algo que fue desestimado desde Montevideo.

El 24 de noviembre, la cónsul volvió a hablar con Gianina García y le contó que estaba hablando con Balbi para ver cuál era la solución “más rápida y menos costosa” para que obtuvieran el pasaporte, ya que la siguiente valija diplomática salía a mitades de diciembre.

Los diálogos continuaron con consultas acerca de si había podido ir a recabar la firma de Marset para otorgarle un poder para que Balbi o su hermano retiraran el pasaporte en la Cancillería.

En uno de los mensajes –el 28 de noviembre–, Prado le transmitió al funcionario del departamento de Documentación de Viaje, Damián Molfino, que el abogado le había dicho que iba a volver a enviar a su hermano para conseguir el pasaporte pero lo frenó porque les faltaba la “firma del preso”.

“Están intensos" contestó Molfino, a lo que Prado le dijo que era así “a toda hora”. “Esperemos se termine pronto”, agregó la cónsul y Molfino respondió: “ojalá”.

No darlo y ¡háganlo!

La investigación administrativa determinó que ningún funcionario de la Cancillería cometió irregularidades.

Ante la investigadora, la cónsul aseguró que cuando vio que Marset tenía un “abogado de renombre” en Uruguay entendió que había “dinero de por medio".

A su vez, expresó –tal como consta también en los mails que había enviado– que con el embajador Álvaro Ceriani no eran favorables a “darle el pasaporte”.

“Mi opinión era, esperemos a que el salga en libertad. ¿De qué le iba a servir el pasaporte si está privado de libertad? A no ser que se busque un motivo ulterior, gracias a ese pasaporte va a poder salir en libertad”, dijo.

Marset y Gianina García

También señaló que desde Documentación de Viaje le habían enviado dos correos que decían “que se haga” (el trámite). “Es más el segundo mensaje lo note como diciendo vamos ya le dijimos que lo hagan, iháganlo!”, dijo.

Aunque negó haber recibido alguna instrucción para apurarlo, aseguró que estaba en conocimiento que “iba a tener celeridad, porque el doctor Balbi me lo expresó, me pidió que le avisara cuando esté todo en el sistema porque él lo iba a solicitar en DNIC. Esto es entre el abogado y DNIC”.

En tanto, Ceriani reveló que entendían “prudente aguardar a que se finalizara el juicio que estaba llevando Marset” porque estaba detenido por portar un pasaporte falso. Dijo que estaban apelando al “sentido común no a un criterio jurídico” pero les contestaron que eso no era “óbice para iniciar el trámite”.

Desconfianza

El embajador también dio detalles de los primeros diálogos con la familia de Marset. Dijo que ni bien fue detenido –el 10 de setiembre de 2021– y fueron informados por Paraguay, una oficial de Cancillería fue a una reunión en la que la pareja de Marset no se sintió "muy a gusto”.

“No estaba muy a gusto con la participación de Uruguay. Pero cuando se verifica la falsedad del documento hay un acercamiento por parte de los familiares con las autoridades uruguayas”, dijo.

La sentencia que liberó a Marset

Tal como informó El Observador en agosto de 2022 en base a las interceptaciones telefónicas, al principio Marset pretendía que la diplomacia paraguaya intercediera ante las autoridades judiciales emiratíes para decir que el pasaporte era “original” o bien que había sido emitido en Paraguay y que la responsabilidad era del gestor o de Migraciones.

Presentarlo en la corte

El 12 de diciembre, ya con el documento entregado, Gianina le pidió que le mandara el pasaporte escaneado con “algún icono de la embajada” para “presentarlo en la corte (de Justicia)” porque los emiratíes no sabían "ni que existe Uruguay”.

La cónsul le contestó que sí pero le dijo que ya tenían el pasaporte físico de Sebastián Marset. “Sí, lo tengo pero quiero que vean que lo tramitamos por medio de ustedes. Es que los jueces son muy complicados, no entendían. Pero bueno estamos con todo para terminar esto de una vez. Así que si lo deportan nos podemos ir todos tranquilos”, expresó provocando que Prado le dijera que el trámite –por la nota– dice “eso justamente”.

Los jueces del caso mencionaron la carta como una de las razones para declararlo inocente y subrayaron que no podían probar que Marset supiera que el documento paraguayo que estaba usando era apócrifo.

El fiscal Machado indaga a trece personas por el caso y prevé citarlos a declarar a fines de octubre.

