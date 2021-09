Teledoce volvió a las mediciones de rating de Ibope

Luego de una ausencia de casi una semana, los programas de Teledoce volvieron a figurar en los rankings diarios de la consultora Kantar Ibope desde este lunes, cuando la empresa publicó las mediciones del pasado fin de semana, en la que aparecen en el top 5 de programas más vistos de cada día varios de los programas de esa señal.

Hace algunos meses, Teledoce había interrumpido su vínculo con la consultora, y dejó de recurrir a sus servicios de medición de audiencia, generando esos reportes de forma interna a través de la consultora Cifra.

Desde el canal plantearon a El Observador que habían constatado "inexactitudes" en las mediciones, y diferencias con la metodología que utiliza actualmente para llevar a cabo las mediciones, así como del estado de la tecnología implementada y la muestra considerada para determinar las cifras, fueron los factores que llevaron a la finalización del contrato con Ibope.

La semana pasada, sin embargo, la consultora dejó de publicar en su lista diaria de programas más vistos a los contenidos de Teledoce, argumentando que solo presentaría en esa lista a los canales que suscriben a sus servicios: los privados 4 y 10, y los públicos TV Ciudad y Canal 5.

Eugenio Restano, gerente de Programación de Canal 12, había expresado su disconformidad con esa decisión "no está bien que se lance una información al mercado excluyendo los programas de un canal, aunque no sea suscriptor", dijo a El Observador. "La información no la podés negar. Es como que mañana se haga una encuesta política y a un partido no lo incluís. Acá, quien se ve más perjudicada es la opinión pública, y se afecta la información. Si lo hicieron para que nosotros no sepamos ni siquiera cuáles son los cinco más vistos, es una decisión de la empresa y la respetamos. Pero ¿qué razón tiene que se siga sacando el Top 5, cuando no es ni siquiera un Top 5 real?".

Este lunes, sin embargo, Teledoce regresó a esa lista, con La culpa es de Colón, Telemundo, Sábados de cine, Chicago Fire y Súbete a mi moto ocupando posiciones en el top 5 de programas más vistos del viernes, sábado y domingo pasados.