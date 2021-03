Teletrabajo: ¡el segundo plato!

Ya es histórico. Hace un año, salimos corriendo y, con más o menos organización, nos quedamos en casa. El mundo se transformó obligado. Mientras algunos clamaban por volver a la oficina, otros aseguraban que el teletrabajo vino para quedarse.



Lo cierto es que nos propuso una forma diferente de trabajar, nos desafió. Se aceleraron procesos, se mejoró aún más la tecnología y se les puso velocidad a diversos automatismos, procesos más robustos, nuevos estilos de gestión, entre tantas otras cosas. Decisiones y cambios positivos, fueron fruto de madurez en la gestión para muchos que decidieron tomar la realidad como una oportunidad. Aceptando los retos y transformando. Ya sabemos de muchos proyectos de innovación y emprendedores que desde diversos rubros se activaron. Por sobre todo, pusimos foco en las personas, en nuestras prioridades, en lo relevante. Somos más conscientes de lo esencial y activamos con más fuerza vivir nuestros valores.



Si pensamos que nos tomaríamos un plato de sopa, acá viene el segundo. Sin pedir permiso, ya está establecido y con un picante mayor, la pandemia está que arde más que nunca en el mundo y nuestro país no es una excepción. Escuchamos las noticias y tenemos alrededor niños y adolescentes contagiados. Así que nos queda decidir si la vivimos con responsabilidad y cuidado para uno mismo y los demás. O seguimos tentando a la suerte que con solo mirar alrededor constatamos qué sucede con los negadores.



Para los que entendemos que estamos ante una situación de real cuidado y decidimos capitalizarla, les comparto algunos tips para cuidar nuestra salud. No son solo para no desmejorar sino para potenciarnos. Para lo cual es imperioso recurrir a los aprendizajes del 2020 desde una mirada de oportunidad.

Recuerdo que nos organizamos nuestros lugares de estudio y trabajo, así como salimos corriendo a comprar pesas, colchonetas, bandas y alguna otra cosa para hacer ejercicio. La idea era tener una práctica diaria y así lo hicimos unos días o quizá unas semanas. La consigna era todos, hijas incluidas. También estaba la insegura alternativa de salir a andar en bici o caminar pero aún no teníamos claro si era o no conveniente y recurrimos poco a esta alternativa, al menos al principio. Mi agenda de sesiones continuaba y entre ellas, el trabajo operativo y el estratégico que demandaba más que nunca flexibilidad, adaptación, transformación. Lo que era presencial tenía que pasar a la virtualidad. ¡Lo hicimos en equipo y por eso los resultados fueron geniales!

Eran momentos inciertos. Recuerdo que de pronto eran las 22:00 y seguía trabajando, a veces hasta no era claro que existían los fines de semana. Todos en zoom, las nenas no tenían actividades y mi marido también trabajaba. Horas de pantalla que empecé a sentir. Los horarios de las clases virtuales de nuestras hijas no coincidían y almorzábamos en tandas, cuando ellas podían. No pasaron muchos días y nos organizamos distinto.

Esta planificación y organización nos permitió disfrutar cada vez más, descubrir nuevas actividades compartidas como cocinar -entre otras- lo que nos divertía mucho. De estas prácticas muchas llegaron para quedarse. Podría escribir un libro de esta experiencia, tal como imagino que te pasaría a vos si fueras a contar la tuya. Así es que cada uno de nosotros tenemos muchos aprendizajes que nos encuentran hoy, más preparados y fortalecidos para dar un salto cuantitativo y cualitativo. Así podremos impactar positivamente en nuestro bienestar a nivel personal y profesional. Para que nuestra salud esté fuerte y el aporte sea físico, mental, emocional y espiritual:



Van los tips:



-Establecer rutinas de ejercicio diario, de al menos 30 minutos. En la medida que sea posible, realizarlo al aire libre. Alternar actividades cardio, de pesas y de flexibilidad. Existen diversas apps y recursos en internet, así como profesores que a través de clubes o en forma particular podrán hacerte su recomendación y guiarte.



-Mantener espacios de meditación, reflexión y cuidado de uno mismo, al menos 15 minutos al día. También son muchas las apps y propuestas en internet y existen profesionales que pueden colaborar contigo. Vale rezar, agradecer, respirar, estar presente, lo que te guste más. Son todas prácticas súper valiosas.



-Mantené contacto con la naturaleza lo máximo posible. Tanto si tenés jardín o no, podes salir al aire libre, colocar plantas, flores, en fin, lo que te guste. Acordate del sol, que es fundamental para nuestro organismo, con una breve exposición de pocos minutos en una caminata es más que suficiente.



-Que tu alimentación sea saludable y tomá mucha agua. Cuando te alimentes está presente, ni en pantallas ni en el teléfono. Aprovechá para compartir con tus seres queridos. Son muchos los recursos y profesionales que pueden asesorarte al respecto. Es un tema que es fundamental para sentirnos bien, con energía y asegurarnos los aportes que nuestro cuerpo y cerebro necesitan.



-Activá tu hobbie o desarrollá eso que te divierte, te entusiasma, hace tiempo venís pensando. Decorá tu casa, arreglá tu escalera, pinta, lee, bailá…



-Alterná entre escuchar música y tener espacios de silencio.



-Planifica tu día con rutinas y esos hábitos que te interesan.



-Respecto a tu trabajo, que sea con un horario y en un espacio determinado. Si mantenes reuniones que sean en un buen horario para todos los asistentes, que estén pre acordadas y con una agenda previa. Para que sean eficientes y te den el espacio necesario para la interacción con esas personas que compartís el trabajo. Respecto a tu lugar de trabajo si dispones de uno específico organizalo en esa forma que te hace sentir cómodo y feliz. En caso que tengas que compartir espacio con otro o estar en el living, dormitorio, comedor… disponé tus herramientas de trabajo al momento de comenzar y guardalas al terminar tu jornada o al iniciar otra actividad.



-Entre las rutinas y hábitos, que estén esos espacios para disfrutar en familia.



-Pedí el apoyo y la ayuda que necesites sea en el hogar, el trabajo o con los chicos.



-Colaboren, formen equipos sea con tus hijos, hermanos, pareja… con quien convivas.



-Ese tiempo de traslado a tu trabajo ya no está así que podés usarlo para disfrutar las nuevas cosas como por ejemplo, ayudar a los hijos y compartir con ellos.



-Agradecé al comenzar y finalizar tu día.



-Decidí cómo querés vivir tu día y qué estarás haciendo para que eso pase.



-Acordate de apagar las pantallas entre una y tres horas antes de acostarte.



-Descansá al menos 7 horas diarias para que tu cerebro genere lo necesario para tu bienestar y desempeño.



Si estás pensando de dónde sacar horas en tu día para todo esto, no es necesario más que 30 minutos. Esos destinados al ejercicio – si es que aún no lo hacés - que lo podrás disfrutar al aire libre y tomar tu cuota diaria de sol. Quizá al dejar las pantallas antes de irte a dormir, ya tengas tiempo de sobra para dedicarte a vos, a tus hijos, a tu hobbie. La meditación o lo que elijas lo podrás hacer mientras te duchás y el escuchar música así como el silencio, en cualquier momento del día. Agradecé en ese instante en que te despertás y breves minutos antes de dormirte. Si sacás cuentas tendrás más tiempo y solo implicó organizarte para integrar hábitos. Quizá muchas de estas cosas ya están logradas para vos y quizá el reto es alguna de ellas o ir por más.



Para finalizar, te recuerdo que podemos transitar los desafíos que la realidad nos propone como victimas o protagonistas, desde el miedo o desde el amor. Tus resultados serán directamente proporcionales a tu decisión.



Mi propuesta es que seamos protagonistas, positivos, transformadores y felices. Es más simple que complejo y como todo en la vida, si nos planteamos objetivos y pequeños pasos para cumplirlos, iremos por buen camino.