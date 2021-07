Terminal Cuenca del Plata lanzó llamado para contratar trabajadores para el puerto de Montevideo

Terminal Cuenca del Plata (TCP) lanzó un llamado para aquellos interesados en trabajar en la empresa en el aérea operativa. Según establecen en la convocatoria, "cualquier persona, de cualquier género que cumpla con los requisitos", podrá trabajar en la empresa y se valorará especialmente la experiencia en trabajo portuario.

Requisitos

La persona debe contar al menos con libreta de conducir Clase A, que habilita a la operación de algunos equipos de carga de poco tonelaje y vehículos internos de la empresa.

También se valorará a aquellos que posean libreta para conducir maquinaria de gran porte Clase H. En cuanto a la experiencia laboral, se tendrá en cuenta -pero no será excluyente-: experiencia en trabajo portuario como carga y descarga de contenedores; manipulación de mercadería, trinca y destrinca, y tareas vinculadas; manejo de máquinas pesadas; operación de auto elevadores (chicos y grandes); experiencia en área logística portuaria (ej. depósitos, estiba, apuntaje, etc.); y mantenimiento de maquinaria (mecánicos, electricista, soldador, etc.)

Se deberán agregar referencias laborales comprobables en el currículum. En el caso de que nunca haya trabajado, la persona debe aclarar que busca su primera experiencia laboral.

Educación formal

Se valorará haber culminado 3º de liceo; carreras técnicas terminadas en electricidad, mecánica, soldadura, refrigeración etc.; bachillerato completo; educación terciaria, ingles (no excluyente), manejo de herramientas informáticas (no excluyente).

TCP aclara que la empresa capacita internamente a los empleados en la operación de maquinaria especializada y única en Uruguay como las grúas pórtico y straddel Carrier, así como en otro tipo de máquinas con alta tecnología. "Por lo tanto, si el/la aspirante operó maquinaria de gran porte, por su experiencia es elegible para trabajar a futuro en nuestros equipos. Nosotros lo/la prepararemos para eso internamente", explicaron desde Katoen Natie, el socio mayoritario (80%) de TCP; el restante 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Especificaciones del cargo

Referido a los horarios y descansos semanales, la persona que se postule deberá tener disponibilidad para trabajar en cualquier turno y con flexibilidad ante los cambios necesarios requeridos por operativa. Los descansos semanales son rotativos.

El cargo es para trabajar a jornal por convocatoria. La empresa aclara que aun siendo jornalero el empleado queda de alta en la planilla de la empresa y BPS. "No hacemos altas y bajas; se trata de trabajo jornalero pago por días efectivamente trabajados", expresó TCP en un comunicado.

Desde la empresa les ofrecen a los interesados "un trabajo estable y de calidad, muy bien remunerado, por encima del laudo del sector, así como una continua capacitación". Asimismo, ofrece altos estándares en el cuidado de las personas, excelentes espacios de convivencia en las instalaciones, como lo son los vestuarios y comedores. Otra de las oportunidades es la posibilidad de crecimiento laboral dentro de la empresa y la existencia de un excelente ambiente de trabajo, en donde se promueve la no discriminación y la igualdad de género.

Los interesados deberán completar los datos y enviar el CV a través del sitio web www.terminaltcp.com.uy

Desde la empresa aclaran que no se recibirán currículums impresos.