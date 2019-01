Tesla promete ser rentable en 2019 tras resultados discretos

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció este miércoles resultados discretos conseguidos en el último trimestre de 2018, pero prometió ser rentable en cada trimestre de 2019, a pesar de la reducción de los incentivos ecológicos del Gobierno estadounidense.

La caída de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos concedidos por Washington lastró la demanda de los coches de la marca, que obtuvo sin embargo beneficios de US$ 139,48 millones en los últimos tres meses de 2018, frente a las pérdidas de US$ 675,3 millones en el mismo periodo de 2017.

Esos datos son muy inferiores a los US$ 311,16 millones ganados en el tercer trimestre del año pasado. Si se divide por acción, el beneficio del fabricante de vehículos eléctricos, baterías y paneles solares apenas alcanzó los US$ 1,93 dólares, inferior a los US$ 2,19 que esperaban los analistas.

El volumen de negocios creció más del doble hasta los US$ 7,2 millones, gracias a la venta del Model 3.

Tesla, que decidió hace poco suprimir más de 3.000 empleos (7% de sus efectivos) para ahorrar gastos y ser competitivos ante Audi, Porsche y Jaguar, espera vender entre 360.000 y 400.000 autos este año, una previsión ligeramente inferior a las expectativas de los inversores.

El grupo prevé conseguir un beneficio limitado en el primer trimestre de 2019, ya que anticipa unas ventas limitadas en ese periodo, debido a los problemas relacionados con la entrega de los primeros Model 3, el vehículo más barato de Tesla, en Europa y en China.

Una vez superado el tiempo de adaptación, "aspiramos a un beneficio neto y una liquidez disponible positiva en cada trimestre en 2019", afirmó la compañía.

Fuente: AFP