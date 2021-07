Test de antígenos en farmacias costarán entre US$ 5 y US$ 10

En el gobierno ven como un paso importante hacia mayores aperturas en los próximos meses la venta de los test de antígenos en las farmacias y por eso este viernes el Poder Ejecutivo publicó el decreto por el que habilita “transitoriamente” la venta y realización de test antígenos en las farmacias mientras dure la emergencia sanitaria.

La normativa habilita también a laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas, servicios de salud ocupacional y otros servicios del primer nivel de atención “conforme a lo previsto en el decreto N°13/007”.

Los lugares habilitados para realizar estos test deberán cumplir con determinados requisitos: contar con un área individualizada para la realización “de la técnica, con superficies y mesada lavable y adecuada a extracción de aire”, disponer de personal capacitado por el Ministerio de Salud Pública para la realización técnica, asegurar el reporte diario al MSP de los resultados de esos test, implementar medidas de protección ambiental y de los trabajadores.

La dirección técnica de los distintos establecimientos será la responsable del cumplimiento de estos requisitos y de las “buenas prácticas” de todo el personal afectado a la realización de test.

El director técnico del servicio deberá presentar una declaración jurada dejando cumplimiento de todos los requerimientos para poder recibir la autorización. El Ministerio de Salud Pública fiscalizará a las farmacias para asegurarse de que se cumpla con lo estipulado.

“El Ministerio de Salud Pública podrá asimismo revocar las autorizaciones transitorias conferidas, en caso de constatar la existencia de in cumplimientos de los requisitos detallados en el presente Decreto”, dice el decreto.

Costos

Si bien el decreto no establece el precio de los tests, según dijeron a El Observador fuentes de Presidencia afimaron que tendrá un costo entre US$ 5 y US$ 10.

Las farmacias transmitieron al representantes del gobierno que con estos tests no buscaban tener ganancias.

En ese sentido, consideran que los precios que se le pagan a los laboratorios y a las mutualistas por los tests –actualizado en junio mediante decreto 183/021– marcan una referencia de los costos, por eso estiman que ese será el valor.

Por otra parte, en el gobierno siguen a la espera de validación de algún autotest. Hasta el momento hay algunos que siguen en proceso pero ninguno ha sido validado.

Pase responsable

El “pase responsable” diseñado por el gobierno para un retorno gradual a los eventos sociales, culturales y deportivos, se empezará a aplicar en la medida que el MSP habilite ampliaciones de aforo específicas con esa herramienta.

Según explicaron las fuentes, el sistema informático ya está habilitado para leer el PDF con el certificado de vacunación. A su vez, Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información) está trabajando en un software para leer el código QR del certificado de vacunación. Lo están validando y compatibilizando con el sistema que maneja la Unión Europea. A eso todavía le quedan 20 o 30 días.

Por el momento no están previstos otros planes piloto. Se evaluará si una vez que esté pronto ese software del QR es necesario hacer alguna otra prueba.

El gobierno consideró exitosa la primera prueba piloto el 5 de junio. Más de un centenar de personas asistió a la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta para la primera prueba piloto. A todos los invitados se les realizó un test de antígenos y se les tomó la temperatura, y participaron de la actividad con tapaboca.