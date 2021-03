Test de saliva tiene el visto bueno del Clemente Estable pero espera desde hace un mes y medio evaluación del MSP

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) validó hace un mes y medio un test de saliva para el diagnóstico de covid-19, que está desde entonces a evaluación del Ministerio de Salud Pública (MSP), según confirmó el presidente del Consejo Directivo del Instituto, Pablo Zunino, tras ser consultado por El Observador.

"No es una cosa que está congelada. Incluso se ha hablado con el ministro (Pablo) Da Silveira, con el ministro (Daniel) Salinas, con el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario): se está conversando", aseguró el referente del organismo que opera en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

"Por un lado quizás haya habido una demora; por otro lado no es una cosa que esté congelada. Se está conversando, es un momento muy particular también. Los procesos no están siendo fáciles", reconoció Pablo Zunino sobre la situación sanitaria actual.

Fuentes del MSP alegaron que la demora se debe a los limitados recursos humanos y materiales con que asumieron el Departamento de Laboratorios de Salud Pública (DLSP), repartición de la cartera encargada de validar análisis virológicos, como en su momento lo hizo con los test LAMP aplicados hoy día en Tacuarembó.

El ingreso a DLSP fue a mediados de febrero. La semana pasada el Clemente Estable hizo llegar una vez más el informe a la cartera, esta vez a las secretarías personales del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Fuentes sanitarias aseguraron a El Observador que ahora el DSLP tiene indicación de priorizar el estudio y la validación del test de saliva lo antes posible.

Un grupo de investigadores del Clemente Estable —conformado por Paola Scavone, Paula Da Cunda, Ana María Ibáñez, Felipe Burgos, María José González y Eduardo Volotao— trabajó en la detección del SARS-Cov-2 a través de la saliva desde marzo del año pasado. En julio obtuvieron el primer resultado de una prueba que funcionó, y desde entonces comenzó un proceso de validación, que consistió en comparar muestras de saliva con las tomadas por el hisopado convencional.

En el informe elevado al MSP, el equipo de trabajo analizó muestras que fueron aplicadas en conjunto con los test PCR que aplicaron el Hospital Policial y Cosem. Cada test costó al Clemente Estable unos US$ 25 según apuntó en noviembre pasado la microbióloga Scavone en diálogo con El Observador, y aclaró que el monto bajaría si se arranca a producir a mayor escala. Los hisopados tienen un precio que ronda los U$S 100. El resultado por los tests de saliva se obtiene en 45 minutos.

En el informe de validación se destaca que los resultados arrojados apuntan a una sensibilidad relativa que puede llegar al 83%, una especificidad relativa del 97,7% con una precisión diagnóstica que supera el 98% y un valor predictivo negativo cercano al 96%. Entre las ventajas observadas también distinguen la conveniencia para el paciente y la bioseguridad para los profesionales de la salud.

No obstante, el informe reconoce como desventajas la posibilidad de falsos positivos, lo que puede explicarse porque el sitio anatómico es diferente a los hisopados nasofaríngeos, y la presencia del virus puede variar según cada paciente y momento de la toma de muestra durante el curso de la enfermedad. Para ello, los científicos recomiendan la confirmación de los sospechosos positivos con PCR en saliva y/o hisopado.

Los resultados son compatibles con las distintas alternativas tecnológicas utilizadas hasta ahora en un escenario de baja prevalencia y permiten su uso en distintas situaciones, lo que complementaría las demás metodologías ya existentes.

Este tipo de diagnóstico es menos invasivo que el hisopado, y llega en un momento en que en el país se aplican cada día por encima de los 10 mil test, al tiempo que en la última semana hubo unos 2.377 positivos reportados fuera de fecha. Según supo El Observador, varios particulares y privados han hecho llegar su interés en que comience a ser utilizado para la detección del covid-19.