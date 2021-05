Texas ejecuta a un preso, luego de 10 meses de paro por la pandemia

Quintin Jones, preso de 41 años, recibió una inyección letal en la Penitenciaría de Huntsville (Texas) la noche de este miércoles, convirtiéndose así en la primera ejecución en el estado, luego de 10 meses de interrupción por la pandemia.

El ajusticiado fue condenado a muerte en el año 2001 por asesinar a golpes, con un bate de béisbol a su tía abuela de 83 años, Berthena Bryant y robarle US$ 30 para comprar droga dos años antes. No obstante, sus familiares -que no estuvieron presentes en el momento de la ejecución- se mantuvieron a la espera de un indulto de última hora por parte de la Corte Suprema estadounidense o del gobernador de Texas, Greg Abbott, según informó NBC News.

En el momento del ajusticiamiento no estuvieron los medios de comunicación de testigos, un "error de comunicación entre funcionarios" por el cual el estado pidió disculpas y prometió investigar.

El propio Jones, que agradeció en sus últimas declaraciones el apoyo a todas las personas que lo ayudaron en su paso por prisión, una semana antes grabó un mensaje para el gobernador Abbott, desde la sala de visitas de la prisión, apelando a su corazón para que le conmutara la pena de muerte por la cadena perpetua, según un vídeo publicado por The New York Times.

Previo al crimen cometido contra su tía abuela a la edad de 19 años, el joven presuntamente habría estado implicado en otros dos homicidios. No obstante, nunca se lo imputó por esos casos.

Esta ejecución se constituyó en la primera llevada a cabo desde que el expresidente Donald Trump dejó el poder. Además de ser la número 1.533 en el país y la 571 en el estado de Texas desde la reintroducción de la pena de muerte en el año 1976.