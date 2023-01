The Last of Us y el síndrome GOT: el fallo de HBO Max en el estreno de la esperada serie

Llama la atención que en enero del 2023, en plena era de las plataformas de streaming, todavía suceda. Pero al parecer pasa: este domingo se estrenó la esperada adaptación a la pantalla de The last of us, una de las series a las que HBO apuesta todo en el comienzo del año, y por la demanda de visualizaciones la plataforma se cayó.

Los errores comenzaron cerca de las 23 horas de Uruguay, momento del estreno del primer capítulo de la esperadísima serie, y fueron comentados con exhaustividad en las redes sociales por varios espectadores y usuarios enojados con la situación.

Dios, no podemos estar en 2023 y HBO sigue teniendo tantos problemas con su plataforma. Entiendo que es más ambicioso el estrenar en todo el mundo a la misma hora y prime time. Pero tiene que llegar una solución porque sino siempre es la misma noticia. — Lucas Baini 🧣⭐⭐⭐ (@Lbaini) January 16, 2023

Se cayó HBO max y ya empezó the last of us pic.twitter.com/sSqCpxGg5X — 🕳️ (@alayaaerdna) January 16, 2023

Ayer estuve todo el día así esperando el estreno de last of us en HBO y al final cuando lo iban a estrenar se cayó el servidor pic.twitter.com/FOeBsghbjs — Ferra ⭐️⭐️⭐️ (@Ferraricuervo) January 16, 2023

La caída de la plataforma recordó a otros momentos similares que se dieron hace algunos años, sobre todo aquellos vinculados a los capítulos con los que Game of Thrones comenzaba o terminaba sus temporadas.

La serie medieval, un fenómeno de masas que convocó a millones de personas en simultáneo en la plataforma de la cadena, propició varios errores en HBO Max y en su versión anterior, HBO GO, y la situación se volvió a repetir con The last of us.

¿a ustedes les funciona HBO? a mí creo que se me cayó xd pic.twitter.com/mTMkcRSm8W — milu (@btsonyeondxns) January 16, 2023

Se cayó la app de HBO #TheLastOfUs pic.twitter.com/Diw8fqxvFC — tame impalan (@AlannJuarez97) January 16, 2023

The last of us es una adaptación del videojuego homónimo, uno de los que usualmente aparecen en las listas de "los mejores de todos los tiempos", y sigue la historia de un hombre y una niña que deben sobrevivir en un mundo apocalíptico marcado por una misteriosa plaga de hongos.

La serie es una creación de Craig Mazin, el mismo nombre detrás del éxito de Chernobyl, y está protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) y Bella Ramsey (Game of Thrones)