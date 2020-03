The Walking Dead quedará inconclusa por culpa del coronavirus

The Walking Dead ya lleva diez temporadas al aire y parece ser una serie que nunca va a terminar. La llegada de la pandemia de coronavirus no ayudó en ese sentido, ya que como tantas otras producciones de series y películas, fue obligada a frenar su trabajo. El gran problema fue que no se pudo terminar la posproducción del último episodio de la temporada, por lo que la serie de zombies tendrá un corte abrupto en abril, y dejará inconclusa la entrega actual hasta que pueda terminarse el episodio pendiente.

BREAKING: #TheWalkingDead Season 10 Finale will air later this year as a special episode due to post-production delays caused by COVID-19. Details: https://t.co/MIpfICRwGG pic.twitter.com/XCDYttjl8A — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 24, 2020

El episodio final de la temporada 10 estaba previsto para el 12 de abril. Pero un comunicado de la producción publicado en las redes de The Walking Dead explicó la situación. "El episodio 15 de la temporada servirá como final, mientras que el episodio 16 se emitirá luego este año como un especial".

Según ese comunicado "las circunstancias actuales hacen imposible terminar la postproducción", que abarcan tareas de efectos especiales, la banda sonora, y efectos de sonido, un proceso que se termina tres semanas antes de la fecha de emisión del capítulo, explicó uno de los productores de la serie, Greg Nicotero, en su cuenta de Instagram.

A message about #TheWalkingDead finale delay from EP/VFX Master Greg Nicotero pic.twitter.com/t5Cj67Houy — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 24, 2020

Este es el segundo golpe que la pandemia le da al universo de The Walking Dead. Ya se había avisado la semana pasada que la nueva serie derivada, The Walking Dead: world beyond, que se estrenaría también el 12 de abril, luego del final de temporada, ha sido pospuesta de forma indefinida porque tampoco pudo terminarse la producción de su temporada inicial.