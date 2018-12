Tienda Inglesa explica por qué abre en Navidad y el gremio rechaza la medida

La cadena de supermercados Tienda Inglesa resolvió abrir sus locales este martes 25 en horario especial, lo que generó rechazo en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). “Sabido es que nuestra Fuecys viene reivindicando la no apertura en días feriados y por eso nos vemos obligados a manifestar nuestro más absoluto rechazo a esta medida, ante esta empresa y otras”, indicó el gremio en un comunicado firmado por su presidente, Favio Riverón. En un principio también estaba previsto que Tienda Inglesa abriera el 1 de enero pero finalmente esa medida no se concretó, aseguró Fuecys en el comunicado.

El dirigente indicó a El Observador que el sindicato comprende que se deban abrir los locales del este –que en Atlántida, Solanas, Punta Shooping y La Barra estarán abiertos de 10 a 22 horas – porque se trata de la etapa de zafra, pero no comparten la apertura este 25 de sucursales en Montevideo y la Costa de Oro. La sucursal que no estará abierta es la del Montevideo Shooping porque el centro comercial no abre.

Por su parte, fuentes de Tienda Inglesa indicaron a El Observador que la medida se tomó “pensando en los clientes” y destacaron que los empleados pueden elegir ir a trabajar o no. Quienes opten por trabajar el 25 percibirán un jornal triple y las horas trabajadas ese días serán pagadas como doble o media. También podrán optar por trabajar cuatro u ocho horas ese día, agregaron las fuentes.

La medida de Tienda Inglesa se tomó días después de que el sector de supermercados alcanzara un acuerdo salarial por el que hubo un conflicto que llevó a Fuecys a amenazar con ocupaciones en las fiestas.

El relacionamiento entre empleadores y el sindicato del comercio se había vuelto ríspido en los últimos días y se había amenazado por el inicio de medidas de lucha con ocupaciones totales y parciales a partir de este viernes en los locales. Sin embargo, una última propuesta elaborada este martes por el Ministerio de Trabajo (MTSS) consiguió un acercamiento, que culminó con la firma del convenio colectivo. El sector emplea a 25 mil trabajadores y el sueldo base es de alrededor de $ 20.000 nominal.