"Tira tomates desde la hinchada": dirigente colorado disparó contra Bordaberry, quien defendió a Ache y criticó a Bustillo

El director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) y dirigente colorado, Guzmán Acosta y Lara, salió al cruce del excandidato a presidente del partido Pedro Bordaberry por sus declaraciones en contra del canciller Francisco Bustillo y en defensa de la exvicecanciller Carolina Ache.

Acosta Y Lara dijo que para Bordaberry "puede terminar siendo un tiro en el pie", si es que tiene intenciones de volver a la política.

El exsenador y actual asesor del club Montevideo City Torque criticó en dos oportunidades el proceso –político e interno en Cancillería– que derivó en la renuncia de Ache como subsecretaria de Exteriores.

Bordaberry primero tuiteó, horas después de que se conociera la renuncia presentada al presidente, que a la exjerarca le habían hecho una "cama".

"Qué cama le hicieron a Carolina Ache; un mes y medio antes de que le comentaran sobre Marset, muchos en cancillería sabían sobre él (incluyendo el Ministro que 1 año después en el Senado afirmó que nadie sabía)".

Luego volvió a apuntar contra el canciller Francisco Bustillo, integrante del Partido Nacional, en una columna de opinión publicada en el diario El País el pasado domingo.

En esa columna señaló que Bustillo sabía quién era Marset cuando le entregaron el documento porque "se le había comunicado a su Secretaría y además conocía los chats de los subsecretarios", a pesar de que en la interpelación sobre este asunto en agosto de 2022 lo negó.

"¿Quién tenía la capacidad de denegar el pasaporte? Carolina Ache no. ¿Quién supo en primer lugar quién era Marset? Carolina Ache no. ¿Quién afirmó en el Senado que nadie sabía quién era Marset y por ende mintió? Carolina Ache no. ¿Quién fue el responsable y permanece en su cargo como si nada?", preguntó en la columna.

Acosta y Lara criticó en una carta pública el "giro político inesperado, de ciento ochenta grados" que el excandidato a presidente habría realizado con sus nuevas declaraciones, luego de apartarse de la política hace años.

"Parece que ese giro político tuviese la intención inicial de defender a la exvicecanciller (por quien ya había expresado su solidaridad), pero puede terminar siendo un tiro en el pie para quien pareciera querer retornar a la política dentro de la coalición que fustiga", afirmó el político.

Para el director "no se puede comprender" el "fundamento" de las afirmaciones de Bordaberry: "Estas son las acciones que no podemos comprender, que generan incertidumbre a la ciudadanía y a los colorados principalmente, que venimos trabajando fuertemente para dar respaldo y gobernabilidad. También en un momento en el que el partido necesita demostrar otra solidez", agregó.

Luego, afirmó que los integrantes de la coalición que decidieron "jugar en la cancha" deben continuar realizando el "máximo esfuerzo" para mantener la estabilidad del gobierno y "seguir realizando cambios sustanciales que necesita el país".

Tras destacar varios de esos logros, como "la construcción de viviendas para más de cincuenta mil uruguayos", la "inversión en obra pública" y la "transformación educativa", el jerarca preguntó: "¿Vamos a hipotecar todo esto?", y luego afirmó que no se puede "poner en riesgo" a estas consecuciones al ser "omisos" a "las responsabilidades" como integrantes del gobierno.

"El hacer lo contrario, tirando tomates desde la propia hinchada, no es otra cosa que pegarse un tiro en el pie y colaborar para que la coalición no pueda continuar y ofrecerle más chances al Frente Amplio", reiteró Acosta y Lara, quien llamó a sus compañeros de gobierno a seguir "siempre codo a codo, en las coincidencias y en las disidencias"