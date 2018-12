Todas las estaciones de Montevideo y área metropolitana están sin nafta

La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) no tiene registro de que haya alguna estación de servicio con combustible en Montevideo y en el área metropolitana (que abarca parte de San José y Canelones), debido al conflicto que iniciaron los transportistas este jueves, luego de que un trabajador sufriera un accidente en el que se lastimó una mano en la planta de laTablada.

"Aspiramos a la pronta solución del conflicto, porque la situación es dantesca, gravísima", dijo a El Observador el gerente general de Unvenu, Federico de Castro, y el mismo diagnóstico tiene el presidente del gremio, Daniel Añón, quien dijo a Subrayado que si hay alguna estación con combustible sería un caso muy excepcional.

En el resto de los departamentos la situación no es tan acuciante, ya que la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) accedió este viernes, luego de alcanzar un preacuerdo con el Poder Ejecutivo, a "realizar la carga en las plantas de distribución del interior” de modo de no afectar en igual medida al sector productivo. De todos modos, De Castro aseguró que en el centro y norte del país "hay estaciones que no recibieron nada o solo algún tipo de combustible".

La UTC tendrá una asamblea este lunes a las seis de la mañana en la que resolverá si se mantendrán o no las medidas. En el caso de que el servicio retorne a la normalidad, Unvenu calcula que el abastecimiento demorará en completarse entre 48 y 72 horas, por lo que las estaciones no estarán cargadas en su totalidad antes del martes a última hora, en el mejor de los casos

Como parte del preacuerdo alcanzado el viernes -en el que también participó el sindicato de Ancap-, la planta de la Tablada permaneció abierta unas pocas horas esta mañana, pero ningún camión ingresó a retirar gasolina.

Las negociaciones entre las partes no fueron exitosas. Óscar Benavides, dirigente de la UTC, dijo a El Observador que lo resuelto el viernes se trató de un gesto "simbólico", y no una solución real al desabastecimiento. “Si el ministro (de Trabajo, Ernesto) Murro cree que hizo un gran negocio y que quedó bien con el gobierno, está muy equivocado”, aseguró.

La UTC no solo quedó disconforme con la reunión del viernes 7, sino que intensificará sus reclamos a partir de la respuesta del Poder Ejecutivo. “Murro sabía bien qué estaba haciendo: provocó a un sindicato, intentó romperlo”, aseguró el dirigente, quien planteó que en la UTC “hay una calentura bárbara”. "Intentaron presionar a las empresas que tienen auto transporte para que sigan trabajando; no se dieron cuenta que somos todos trabajadores, y solo cuatro camiones distribuyeron", agregó.

Ante la consulta de cómo tomaría el sindicato que el gobierno decrete la esencialidad, respondió que no es algo que genere preocupación. "No nos cambia nada: si lo quieren hacer, que lo hagan: a nosotros nos interesa que arreglen la planta (de la Tablada). Ya nos la han aplicado y no cambió nada", insistió, y concluyó: "No es a prepo como se negocia. Esto se arregla charlando y respetando".