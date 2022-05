Todos contra todos en la poítica argentina: Alberto contra Cristina y Macri contra el radicalismo para las PASO 2023

Momentos complejos y de extrema tensión se viven en la política argentina luego que en las últimas semanas crecieron las críticas de Cristina Kirchner y Mauricio Macri hacia el interior de sus propias coaliciones. Mientras que Cristina Kirchner viene haciendo hincapié en cuestionar la política económica de su propio gobierno, el expresidente teme por el avance de Javier Milei y del papel de la Unión Cívica Radical.

Según informó El Cronista, en su gira por Europa, este martes Alberto Fernández confirmó a sus allegados su intención de competir en las PASO del Frente de Todos incluso si es que, al final y como muchos especulan, Cristina Kirchner se presenta como candidata. La decisón de Fernández fue tomada luego de las críticas de la expresidenta, el viernes pasado.

“No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”, señaló la vicepresidenta.

En sintonia con el presidente , varios de sus ministros salieron a responderle a Cristina Kirchner poniendo en duda los logros económicos del ultimo gobierno kirchnerista. “Mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza”, dijo Fernández en respuesta a Cristina en alusión a la manipulación de los datos estadísticos de parte del anterior gobierno.

Reunión de los principales dirigentes del PRO

El clima político en la principal coalición opositora tampoco es el mejor. El eje de las disputas en este caso es el casi seguro lanzamiento del expresidente Mauricio Macri a una nueva candidatura, la pérdida de votos del PRO en manos del libertario Javier Milei y el papel del radicalismo.

Las diferencias ya no se esconden en un almuerzo de los principales dirigentes del PRO, Macri apuntó contra la UCR: “Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo”, dijo el expresidente ante el avance de su principal socio en la coalición. Pero no sólo el radicalismo desvela a los dirigentes sino también la pérdida de votos que vienen sufriendo en manos de Milei. A ojos de Macri la "moderación" del PRO beneficia directamente a Milei.

La posible candidatura de Macri también desvela a muchos de los dirigentes del PRO ya anotados en especial Horacio Rodríguez Larreta, intendente de Buenos Aires y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, A sus más cercanos Larreta confirmó que competirá incluso si Macri se lanza.